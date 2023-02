Vrijeme danas oblačno sa snijegom

Jutros u našoj zemlji oblačno vrijeme sa snijegom u Bosni i kišom u Hercegovini.

Temperature zraka u 07 sati (°C): Gradačac, Sokolac, Tuzla 0; Bjelašnica, Ivan Sedlo, Prijedor, Sanski Most, Zenica, Zvornik 1; Livno, Sarajevo 3; Mostar, Široki Brijeg, Trebinje 12; Neum 15; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 926 hPa, za 16 hPa je niži od normalnog i lagano opada.

Danas će u našoj zemlji preovladavati oblačno vrijeme sa snijegom u Bosni, kišom, pljuskovima i grmljavinom u Hercegovini. U U većem dijelu zemlje obilnije padavine. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjeren do pojačan južni i jugoisotočni, koji će prema kraju dana skrenuti na sjeverni. Dnevna temperatura od -2 do 3, na jugu zemlje od 10 do 16 °C.