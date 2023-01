Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove prije podne sa maglom i niskom naoblakom. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 1 do 7, na jugu do 9, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 °C.