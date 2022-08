Vrijeme danas: Sunčano uz umjerenu oblačnost

U Bosni i Hercegovini jutros je sunčano vrijeme uz malu oblačnost.

Temperature zraka izmjerena u 8.00 sati: Bjelašnica 8 stupnjeva, Ivan-sedlo, Sokolac i Srebrenica 12, Bugojno i Jajce 13, Sarajevo 14, Bihać, Doboj, Zenica i Zvornik 16, Livno, Široki Brijeg i Tuzla 17, Banja Luka i Sanski Most 18, Grude 19, Gradačac 20, Trebinje 23, Mostar 25 stupnjeva. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 944 milibara, za 2 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32, na jugu do 34 stupnja