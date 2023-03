Sutra se u BiH očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju u većem dijelu naše zemlje. Vjetar slab do umjeren, na momente i pojačan, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 14, dnevna od 11 do 17 stepeni.