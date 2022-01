Vrijeme sutra oblačno

Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini lokalno sa slabom kišom. Prema kraju dana kiša na sjeveru i sjeverozapadu Bosne, a tokom noći u većem dijelu naše zemlje. U kasnim večernjim satima u Krajini se očekuje susnježica i snijeg. Vjetar umjeren sa jakim do ulujnim udarima južni i jugoistočni. Prema kraju dana u Posavini i Krajini vjetar u skretanju na sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 10 do 16, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne do 18 °C.