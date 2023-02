Vrijeme sutra: Sunčano uz temperaturu do 17 stepeni

Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 4, na jugu do 7 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17 stepeni.

Drugog dana prema najavam Federalnog hidrometeorološkog zavoda preovladavat će pretežno oblačno u Hercegovini, zapadu i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne sunčanije prije podne, postepeno naoblačenje u drugom dijelu dana. Slabije padavine se očekuju u noći na ponedjeljak. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 4°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16°C.

U ponedjeljak, 20.02.2023., oblačnije prije podne. Prolazna slaba kiša u jutarnjim satima u sjevernim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 2 i 6°C, na jugu do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12°C, na jugu od 12 do 16°C.