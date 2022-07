Sutra nešto više oblačnosti na sjeverozapadu Bosne, a u ostalim dijelovima malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana, povećanjem oblačnosti, u Bosni sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Lokalno je moguća i pojava grada. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnje temperature od 17 do 22, na jugu zemlje do 25, najviše dnevne temperature od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni.