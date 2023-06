Vrijeme: Tokom dana razvedravanje, povoljna i bioprognoza

Danas u centralnim i istočnim područjima Bosne jutro pretežno oblačno uz djelimično razvedravanje tokom danas. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima slaba kiša je moguća na krajnjem istoku i jugoistoku Bosne. Poslije podne slabi i rijetki lokalni pljuskovi ponegdje u centralnoj i istočnoj Bosni. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 17 do 24, na jugu do 28°C.

Biometeorološka prognoza je povoljnija u odnosu na protekli period. Stabilizacija vremena, uz ne suviše visoke temperature, pozitivno će djelovati na većinu ljudi, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata biće slabije izražene. U Bosni je moguće nešto duže zadržavanje naoblake i povremeni lokalni pljuskovi, što će djelimično kvariti ugođaj, u Hercegovini sunčanije većim dijelom dana. Sa noćnim satima, u cijeloj zemlji se očekuje dodatno poboljšanje biometeoroloških prilika.