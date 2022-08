Vrijeme: Za vikend stiže osvježenje

Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Krajem dana, ponegdje u sjevernim i zapadnim područjima, povećanjem oblačnosti, moguća je i kiša ili kratkotrajni pljusak. Vjetar u Bosni slab sjeveroistočnog mjera, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna temperatura od 33 do 38 stupnjeva.

Prema prognozi Federalnog hidrometreološkog zavoda nestabilno vrijeme zadržat će se i u narednim danima.

PROGNOZA VREMENA ZA 07.08.2022 (Nedjelja)., sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne, razvojem oblačnosti moguća je kiša ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu zemlje do 26, a najviša dnevna temperatura od 30 do 35, na jugu do 38 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 08.08.2022 (Ponedjeljak)., sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, razvojem oblačnosti, lokalno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna temperatura od 31 do 37 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 09.08.2022 (Utorak)., umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana, sa kišom u istočnim i sjeveroistočnim područjima. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna temperatura od 23 do 30, na jugu do 32 stupnja.