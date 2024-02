Za četiri mjeseca, PAUK vozilo intervenisalo preko 500 puta

Još nije prošlo ni pola godine od kako se na Tuzlanskim ulicama pojavilo PAUK vozilo. Da je njegova nabavka bila potrebna govori i broj intervencija izvršenih u svega tri mjeseca.

PAUK vozilo od septembra do decembra premjestilo je više od 500 vozila, a najčešće djeluje u centru Tuzle.

Iako preduzeće Saobraćaj i komunikacije djeluje na području cijelog grada, pojedini dijelovi istakli su se po broju prijava i intervencija pauka.

“Kada su u pitanju lokacije, naravno mi radimo na području čitavog grada. Međutim najviše intervencija imamo u samom centru grada. Tu imamo najviše parkirališta ali i najviše prekršaja”, rekao je za RTV Slon Nedžad Malikić, direktor JKP „Saobraćaj i komunikacije“ Tuzla.

Iako je prvobitno planirano da PAUK vozilo radi samo u Tuzli, iz ovog preduzeća navode kako rade i na području cijeloga kantona.

Novčane kazne za nepropisno parkirane nisu male. Za one čije vozilo bude premješteno, kazna iznosi 150 konvertibilnih maraka, a za one koji se nađu u blizini vozila prilikom intervencije PAUK-a, kazna je u pola manja (75KM). Za svaki dan koje vozilo provede u bazi Kojšino, vlasnik prilikom preuzimanja plaća dodatnih 10KM po danu.

Kako navodi Malikić, izmještanje vozila zahtjeva određenu proceduru.

„Što se tiče samog izmještanja, mi to radimo u saradnji sa policijskom upravom. Na tom području, vozilo koje bude „podignuto“ to se vozilo zavodi i u policijskoj stanici. Vlasnik kada dođe na lice mjesta, i vidi da nema njegovog vozila, on na poziv policijskoj službi odnosno policijskim službenicima dobije odgovarajuće upute, da je to vozilo podignuto i da je izmješteno u našu bazu Kojšino, i tu građani mogu preuzeti svoja vozila“, navodi Malikić.

Osim naknade za premještanje vozila, vlasnik dobija i policijsku kaznu za nepropisno parkiranje, a kako tvrde u preduzeću Saobraćaj i komunikacije, građani su zadovoljni dosadašnjim radomi uvođenjem intervencije pauka.