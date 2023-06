Za projekte iz oblasti obrazovanja više od pola miliona KM

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je, na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u iznosu od 516.443 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2022. godini. Ovim sredstvima finansira se ukupno 105 programa i projekata, a koje je Federalno ministarstvo nakon provedenog javnog poziva predložilo Vladi.

Sa 94.146 KM se finansira 19 programa i projekata iz oblasti „Zaštita prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije prosjačenja“, dok se sa iznosom od 422.297 KM finansira 86 programa i projekata iz oblasti „Učestvovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki“.

Federalno ministarstvo će najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava s korisnicima, koji su, prema ugovoru, obavezni da najkasnije do kraja 2023. godine Ministarstvu dostave izvještaj o namjenskom utrošku dodjeljenih sredstava. Izuzetak su projekti koji traju do kraja godine, za koje korisnici izvještaj dostavljaju najkasnije do 15.1.2024. godine.