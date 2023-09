Za žene koje su se ranije registrovale: Obavljeni besplatni mamografski pregledi u Tuzli

Cvijeta iz Tuzle prije šest godina otkrila je da boluje od karcinoma dojke. Nakon prvobitnog šoka, uslijedili su brojni pregledi, liječenje i zračenje, a nakon toga i operacija. Srećom, uspješna i bez velikih posljedica.

„Moja je majka umrla u 51. godini od karcinoma. Kad mi je doktorica rekla da bolujem, išla sam i po drugo mišljenje, potvrđeno je i rekla sam sama sebi, neću svoju djecu ostavit u situaciji u kojoj sam ja bila, jer moja kćerka je tada bila uzrasta kao i ja kad sam izgubila majku. Onda sam rekla bori se“, kazala je Cvijeta Stijepić.

Borba je uspjela i to zahvaljući redovnim preventivnim pregledima na koje je Cvijeta išla, pa je tako karcinom otkriven u ranoj fazi. Koliko su preventivni pregledi bitni govori i činjenica da se samo u TK godišnje operiše oko stotinu karcinoma dojke.

„U ovom slučaju, mamografija je veoma bitna. Mi uvijek pokušavamo da ženama i mladim i starijim, u reproduktivnom dobu i u menopauzi, ukazujemo na značaj prevencije“, rekla je Jasmina Sejdinović, glavna medicinska sestra u Službi za zaštitu žena Doma zdravlja Tuzla

Važnosti prevencije svjesna je i Jadranka, koja se ranije registrovala na poziv Udruženja žena Tuzla, te tako sebi osigurala besplatan mamografski pregled.

„Normalan pregled sa slušalicama, ništa nije ni bolno, tako je bar meni bilo. Trebala bi svaka žena jednom godišnje da ode na pregled“, kaže Jadranka Šimić.

S obzirom da je u javnom zdravstvu ponekad teško doći na ovakve preglede, zbog duge liste čekanja ili zbog kvara na aparatu, akcije koje organizuju udruženja u našoj zemlji pomažu ženama da obave besplatnu mamografiju. One koje su ranije prijavile kroz aktivnost „Race for the cure“, danas su mogle obaviti mamografski pregled u mobilnoj ordinaciji u Tuzli. Za 16 godina, koliko se rade ovake akcije, otkriveno je veliki broj karcinoma.

„Svake godine mi otkrijemo karcinome, nije nam to drago, ali drago nam je da to bude na vrijeme i da žene na vrijeme reaguju. Ova naša aktivnost ima za cilj da žene animira, prvenstveno one koje nikada nisu radile mamografiju, da je urade i da znaju kakvo je njihovo stanje“, kazala je Mujesira Haman, predsjednica “Udruženja žena” Tuzla.

Ovakvi preventivni pregledi mogući su zahvaljujući građanima, koji se svake godine registruju za „Race for the cure“ – Trku za ozdravljenje, koja će i ove godine biti održana 01. oktobra u Sarajevu. Cijena učešća je 15 KM.