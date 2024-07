Zajednička izjava Borrella i Varhelyija: “U EU nema mjesta za one koji negiraju genocid”

Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell i Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelyi izdali su zajedničko saopštenje povodom 29. godišnjice genocida u Srebrenici u kojem pozivaju političke u BiH lidere da “odbace retoriku podjela i djeluju s istinom, pravdom, povjerenjem i dijalogom”.

Posebno su naglasili kako u Evropskoj uniji nema mjesta za one koji negiraju genocid.

” Genocid u Srebrenici, počinjen prije 29 godina, jedan je od najmračnijih trenutaka moderne evropske istorije. Naša je dužnost da pamtimo preko 8.300 dječaka i muškaraca koji su sistematski ubijani u brdima oko Srebrenice.Pozivamo lidere da odbace retoriku podjela i rade na istini, pravdi, povjerenju i dijalogu”, naveli su.

“Zacjeljivanje rana iz prošlosti zahtijeva priznavanje i poučavanje historijskih činjenica, odavanje počasti i sjećanje na žrtve, identifikaciju onih koji se još uvijek vode kao nestali i privođenje svih počinitelja pravdi. Ovo je ključno za suočavanje s korijenima mržnje koja je dovela do genocida. Moramo zajedno graditi mostove do pomirenja. Među nama nema mjesta za one koji negiraju genocid, pokušavaju prekrajati historiju i veličati ratne zločince”, ističu.

U saopštenju se između ostalog navodi da je u martu 2024. godine Evropsko vijeće odlučilo da otvori pregovore o pristupanju EU sa Bosnom i Hercegovinom.

“Ovo je ključna prilika za Bosnu i Hercegovinu da napreduje u reformama za jačanje demokratije, prosperiteta i sigurnosti za građane BiH i približavanje zemlje članstvu u EU. Ponavljamo našu nedvosmislenu opredijeljenost za budućnost Bosne i Hercegovine u EU kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje”, stoji u saopštenju visokih zvaničnika EU.