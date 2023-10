Zakon spreman ali nije upućen u proceduru: Kad će minimalna plata u FBiH biti 1.000 KM?

KM mjesečno. Postoje indicije da bi se to od januara naredne godine moglo promijeniti. Federalna vlada je pripremila set fiskalnih zakona.

„Set fiskalnih zakona što se tiče nas je zaokružen, imali smo sastanak sa poslodavcima, prezentovali smo njima, u narednim danima ćemo prezentovati i Sindikatu“, kazao je za RTV Slon Nermin Nikšić, premijer FBiH.

Iako je, kako kaže premijer Nikšić, set zakona zaokružen, on nije upućen u parlamentarnu proceduru, a to znači da bi rok koji je sada do januara, mogao biti dodatno produžen.

„Da bismo to postigli, trebaju nam dva zakona. Prvi je izmjena Zakona o porezu na dohodak, a drugi je ovaj koji se tiče doprinosa, kako bismo spustili doprinose i omogućili da se može isplaćivati ta plata. Nažalost, mi to nemamo u parlamentarnoj proceduri, ne da nije na dnevnom redu, već nije dostavljeno zvanično Parlamentu FBIH. Vjerovatno sada propuštamo rok do kraja godine, a ako ne usvojimo, tek bi implementacija bila 2025. godine“, kazao je Admir Čavalić, predsjednik Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Parlamenta FBiH.

Građani nisu optimistični. Smatraju da ovaj Zakon neće biti usvojen ni 2025. godine.

„Ovo što kažu hiljadu maraka, ma daj Bože“

„Malo je na ove cijene, na ovaj život, na sve ovo, jedno hiljadu i po bila bi neka realnost“.

„Pa mislim ako možemo vjerovati političarima, ipak to nije dovoljno, s obzirom da troškovi svakodnevno rastu ali eto vidjet ćemo“.

„Pa ja se nadam ali ne vjerujem. Ne vjerujem u naš sistem, ali voljela bih iskreno“.

„Pa to je mizerno, kako političari uzimaju novce, to je samo kap vode u moru“.

Da bi ovo povećanje zaista bilo samo kap u moru, mišljenja je i struka, jer bitno je, kažu ekonomisti, da građani znaju da bi Zakon obuhvatio neoporezive naknade, poput toplog obroka i prevoza.

„To znači da ako ste do sada mimo vaše neto plate dobijali 200 ili manje maraka toplog obroka to će biti uračunato shodno novom obračunu u minimalna primanja i zbog toga je bitno da građani razumiju, to nije skok sa nekih 570 na hiljadu maraka, nego sa nekih 800-850 na hiljadu“, kazao je Čavalić.

I dok je malo vjerovatno da će u novoj godini minimalna plata iznositi 1000 KM, troškovi života nemilosrdno rastu. U prilog tome ide i činjenica da je, prema novom izračunu Saveza samostalnih sindikata BiH, potrošačka korpa za septembar iznosila 2.993 KM.