Zaleđene šajbe i kederi? Evo rješenja

Zimi se raduju svi, osim vozača, jer sobom nosi nedaće koje zahtijevaju ili dobru pripremu ili gubljenje vremena.

Minusi u jutarnjim i večernjim satima naše automobile pretvaraju u sante leda, a kada smo u žurbi to nam donosi dodatnu frustraciju, pa se snalazimo na razne načine, kako što prije krenuti na zadanu destinaciju.

Ostrugano staklo šferšajbe samo da vidimo voziti? Nikako nije preporučljivo!

Svi smo viđali na ulicama automobile očišćene do pola ili ostrugane šoferšajbe od leda samo koliko može viriti glava vozača. Iako vozimo na kratkoj relaciji to nije preporučljivo jer ugrožava našu sigurnost, ali i drugih učesnika u saobraćaju jer nemamo dobru preglednost.

Pitate se onda kako stići na posao za 10 minuta, a automobil je zaleđen?

Za brz odgovor treba brza reakcija, ali ne ona koja će izazvati štetu na automobilu. Ukoliko vas ne uhvati “ljenost” i automobil vam nije garažiran, pokrivanje šoferšajbe tkaninama koje su za to prilagođene izbjećićete problem struganja leda ujutro. Ukoliko to, pak, ne radite, ponijet ćete sobom flašu vremel vode i politi automobil? NE! Ni to nije dobar izbor ukoliko ne žlite napraviti štetu i izazvati pucanje stakla. Trebat će vam krpa i mlaka voda! To je dobitna kombinacija za skidanje leda sa stakala vašeg automobila, a da ona ne popucaju.

Šta je sa bravama i kederima?

Kederi su gume koje dihtuju između svih vrata i prozora vašeg automobila i karoserije, a napravljeni su od gume. Smrznuta guma često puca, posebno ukoliko je zalijepljena za vrata automobila. Da se to ne bi desilo, kedere jednostavno premažite glicerinom za tu namjenu barem jednom sedmično. Ne zaboravite i kedere na vratima od gepeka, jer često nam baš iz gepeka treba metlica za skidanje snijega sa auta. za brave će vam trebati posebno specijalizirana tekućina za odelađvanje bravica, pakovanje od 100njak ml koje stane u džep život će vam učiniti lakšim. I, da, tečnost za odleđavanje bravica ne ostavljajte u automobilu!

I naposlijetku ne zaboravite da automobil treba češće paliti zimi kako akumulator ne bi oslabio.