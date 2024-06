Zašto su građani Tuzle (ne) zadovoljni javnim prevozom?

Građani Tuzle odavno svoje nezadovoljstvo uslugama javnog prevoza iskazuju na društvenim mrežama, te medijskim istupima. Oni s kojima smo i sada razgovarali, istog su stava.

”Niko nije zadovoljan. Čime najviše niste zadovoljni? Pa cijenom”, priča nam jedan sugrađanin.

Druga sugrađanin navodi da mu u autobusu naplate četiri marke za dvije stanice.

”Kad imaš dovoljno platiš, kad nemaš, idi pješke”, ističe građanka Tuzle.

Pješke idu i mnogi penzioneri. Njihovi predstavnici posljednje dvije godine, uz dodatno povećanje penzija, u Tuzli traže subvencije za javni prevoz. Do sada nisu imali sluha kod nadležnih, iako kažu, plaćaju najskuplje usluge prevoza.

”Mi imamo najskuplji javni prevoz u Federaciji BiH. U Sarajevu, Zenici, u drugim sredinama, daleko je jeftinije i imaju subvencije, mi to na našem kantonu nemamo. Penzioneru iz Tuzle da ode do Doma zdravlja treba 10 maraka, ako treba tri puta da ode, to je 30 maraka”, navodi Haso Halilović, predsjednik UO Saveza udruženja penzionera TK

Mladima su također karte javnog prevoza skupe. Nezadovoljni su i postojećim autobusnim redovima vožnje.

”Tako da bi neko rješenje koje mladi prepoznaju bilo subvencioniranje nekog dijela mjesečnih karata za studente, srednjoškolce i generalno mlade ljude, te neki vid interaktivnih redova vožnje gdje možemo znati gdje se nalaze autobusi kojima trebamo da putujemo, što bi smanjilo period čekanja na stanicama”, istakla je Azra Musić, predstavnica Omladinskog pokreta Revolt.

Sa mladima o ovoj temi nedavno je razgovarao prvi čovjek grada. Svjestan je da je javni prevoz važan za sve a samo nezadovoljstvo građana dodatni podsticaj da se priča o tome. Nedavno je pokrenut postupak izrade Studije analize javnog gradskog prevoza.

”Koja će nam dati put kako riješiti javni prevoz na području Tuzle i to nam je onaj prvi korak, gdje je Gradsko vijeće usvojilo tu odluku a mi je realizujemo. Izabran je izvođač, u toku je izrada te Studije, mislim da ćemo u narednom periodu u roku od dva mjeseca dobiti tu Studiju. Prezentovat ćemo je Gradskom vijeću i gdje ćemo zajedno donijeti odluke u kom pravcu dalje da idemo, kako bismo javni prevoz učinili javnim”, riječi su Zijada Lugavića, gradonačelnika Tuzle.

Javni prevoz u Tuzli je trenutno u privatnom vlasništvu, odnosno privatna kompanija saobraća ulicama grada i koristi javna stajališta. Postoje inicijative upućene Gradskoj upravi da osnuje novo preduzeće za javni prevoz ili da tu djelatnost dodijeli nekom od postojećih, poput preduzeća ”Saobraćaj i komunikacije”. U okviru pomenute Studije, Gradska uprava provodi i anketni upitnik o stavovima i idejama stanovnika o javnom prevozu putnika. Možete ga pronaći na web stranici grada i pomoći u iznalaženju najboljih rješenja za ovu problematiku.