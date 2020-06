Završene pripreme mladih Zmajeva

Antropološkim testiranjima igrača danas su okončane mini pripreme mladih reprezentativaca (U-21) u Trening centru NS/FS BiH u Zenici.

Zadovoljan odrađenim bio je selektor Slobodan Starčević.

”Nakon odrađenih 6 treninga i takmičarskog mikro-ciklusa, gdje smo prošli kroz sve elemente igre, mogu reći da su momci dobro odgovorili našim zahtjevima. Napravili smo bitan korak u stvaranju kohezije i timskog duha, kako bismo se približili onom čemu težimo, a to je što bolja igra kad to bude najpotrebnije u kvalifikacionim utakmicama. Zadovoljan sam onim što su pokazali svi pozvani igrači na pripremama. Pohvalio bih i mlađe momke, 2000. i 2001. godište. Pokazali su da u Premijer ligi Bosne i Hercegovine ima talentovanih i kvalitetnih igrača”, kazao je on.

Prvi put na okupljanju mlade reprezentacije bio je igrač Borca Đorđe Milojević.

”Sa svog prvog okupljanja u „U-21“ reprezentaciji nosim pozitivne utiske. Stručni štab, saigrači, svi su odlični i bilo mi je lako da se uklopim. Pripreme su protekle u najboljem redu i nadam se da ću i na narednim okupljanjima dobiti poziv u mladu reprezentaciju”, rekao je Milojević.

Pripreme je prokomentarisao i reprezentativac Selmir Pidro:

”Imali smo priliku kroz ove pripreme da se upoznamo sa novim selektorom i trenerima. Radili smo kvalitetno i sad ćemo nastaviti u tom smjeru u svojim klubovima. Pauza je na neki način uticala na svakog od nas, ali održavali smo formu koliko smo mogli i u dobrom smo stanju došli na ovo okupljanje”.

Napadač Kristijan Stanić smatra da je veoma bitno što se reprezentacija ponovo okupila nakon duže pauze.

”Smatram da smo na kvalitetan način odradili pripreme i da smo svi radili jako dobro. Brzo smo prihvatili zahtjeve novog stručnog štaba. Vjerujem da su i oni zadovoljni onim što smo mi pokazali na treninzima i testiranjima. Važno je da smo konačno krenuli sa radom i sad će sve biti puno lakše”, zaključio je Stanić.