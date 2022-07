Završeni protesti ispred OHR-a, sutra najavljen nastavak

Građani koji su od jutros protestovali ispred zgrade OHR-a su se razišli. Nekolicina ih je ostalo preko puta OHR-a.

Danas od devet do 11 sati ispred OHR-a došao je veći broj građana. Izbio je i verbalni sukob građana sa policijom s obzirom na to da su građani željeli i danas blokirati ulicu. To im nije dozvoljeno, a oni su sa trotoara protestovali i pozivali Schmidta da izađe, javljaju mediji.

Ubrzo se većina okupljenih razišla.

Ispred OHR-a su sklonjene policijske barikade i policijska traka, a sve kolovozne trake su u potpunosti u funkciji.

Protesti će biti nastavljeni i sutra kada će doći građani organizovani u Facebook grupi “50.000 građana za proteste protiv vlasti u BiH”. Oni su također ukazali na problem Schmidtovog dokumenta koji predviđa izborne i ustavne izmjene. Osim njih, doći će i građani u organizaciji “Restarta”, javlja Klix.ba.

Protesti koji su jučer počeli u 19.00 sati, završeni su sinoć oko 22.00 sata, a grupa građana je provele noć ispred zgrade OHR-a.

Više hiljada nezadovoljnih građana protestovali su protiv najavljene odluke o izmjenama Izbornog zakona BiH i Ustava Federacije BiH, a koju bi mogao nametnuti visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt.

Okupljeni su poručili da neće dozvoliti etničku podjelu Bosne i Hercegovine, te su pozvali Schmidta da ne donosi takvu odluku, jer bi mogla imati nesagledive posljedice po društvo u BiH.

(RTV Slon/Fena)