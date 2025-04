Mokar i klizav kolovoz karakterišu saobraćajnu situaciju na većini puteva u Bosni i Hercegovini. Iz BIHAMK-a savjetuju da ukoliko krećete na put, provjerite ispravnost brisača, svjetala i pneumatika kako biste osigurali sigurnost vožnje.

Na magistralnoj cesti u naselju Rajlovac (Sarajevo) zbog aktuelnih radova saobraća se usporeno, jednom trakom. Tokom dana formiraju se duge kolone vozila, pa preporučujemo korištenje alternativnih saobraćajnica.

Zbog sanacije klizišta na dionici autoceste A-1 Tarčin-Lepenica za saobraćaj su zatvorene tunelske cijevi tunela Vis, 25. novembar i Grab, a saobraća se dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jablanica-Blidinje, ali i na regionalnim putevima Vrbaška-Mrakovica (u reonu kamenoloma Vučijak) i Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik selo.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne puteve Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Zbog sanacije dilatacije na petlji Kakanj (smjer Lašva-Kakanj), za saobraćaj je zatvorena vozna traka, uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A-1 Visoko-Podlugovi, kao i na magistralnim putevima: Žepče-Maglaj, Sarajevo-Pale, Polje-Kaćuni, Gnojnice-Nevesinje (Dračevice).

Na graničnim prelazima: Gradiška, Kozarska Dubica i Orašje pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog oštećenja mosta granični prelaz Brčko mogu koristiti samo pješaci.

Danas 27.04.2025. godine u vremenskom periodu od 06 do 18 sati za saobraćaj će biti zatvoren magistralni put Draksenić-granični prelaz Gradina/Jasenovac.

Također, zabranjuje se saobraćaj za teretna vozila preko 3,5 tona ukupne mase, danas u vremenskom periodu od 00 do 18 sati na dionicama magistralnih puteva i to: Kostajnica-Kozarska Dubica-Gradiška i Kozarska Dubica-Prijedor.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).