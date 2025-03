Zbog kršenja odluke o ‘zaključavanje cijena’ za šest dana izrečene kazne od 143.000 KM

Shodno odredbama navedene odluke trgovci na malo obavezni su za proizvode na koje se donesena mjera odnosi odrediti cijene koje ne mogu biti veće od nivoa maksimalne propisane maloprodajne cijene za najmanje jednu vrstu artikla unutar iste kategorije proizvoda, ako ih nude u svom asortimanu.

Osim toga, trgovci su dužni uz maloprodajnu cijenu jasno, vidljivo i čitko istaći vizuelnu identifikacijsku oznaku, te na ulazu u prodajni objekat ili na drugom mjestu unutar prodajnog objekta i na internet stranici, ako je uspostavljena, jasno, vidljivo i čitljivo istaći plakat koji sadrži minimalno vizuelnu identifikaciju i spisak artikala sa navedenom (redovnom) cijenom i “Zaključanom cijenom” istog proizvoda.

Tokom šestodnevnih kontrola inspektori tržišno-turističke inspekcije su samo na okolnosti primjene Odluke o neposrednoj kontroli cijena izvršili 65 inspekcijskih nadzora u postupku kojih je, radi utvrđenih nepravilnosti, subjektima u prekršaju izdato 48 prekršajnih naloga u novčanom iznosu od 143.000 KM.

Nakon stupanja na snagu Odluke Vlade FBiH kojom se propisuje mjera neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa maloprodajnih cijena za 65 proizvoda, koji su podijeljeni u dvije grupe, kantonalni tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo su, s ciljem zaštite interesa potrošača u Kantonu Sarajevo, te stabilizacije tržišnih oscilacija, intenzivirali inspekcijske nadzore u maloprodajnim trgovinama.

Shodno odredbama navedene odluke trgovci na malo obavezni su za proizvode na koje se donesena mjera odnosi odrediti cijene koje ne mogu biti veće od nivoa maksimalne propisane maloprodajne cijene za najmanje jednu vrstu artikla unutar iste kategorije proizvoda, ako ih nude u svom asortimanu. Osim toga, trgovci su dužni uz maloprodajnu cijenu jasno, vidljivo i čitko istaći vizuelnu identifikacijsku oznaku, te na ulazu u prodajni objekat ili na drugom mjestu unutar prodajnog objekta i na internet stranici, ako je uspostavljena, jasno, vidljivo i čitljivo istaći plakat koji sadrži minimalno vizuelnu identifikaciju i spisak artikala sa navedenom (redovnom) cijenom i “Zaključanom cijenom” istog proizvoda.



Tokom šestodnevnih kontrola inspektori tržišno-turističke inspekcije su samo na okolnosti primjene Odluke o neposrednoj kontroli cijena izvršili 65 inspekcijskih nadzora u postupku kojih je, radi utvrđenih nepravilnosti, subjektima u prekršaju izdato 48 prekršajnih naloga u novčanom iznosu od 143.000 KM.

Kao jedan od subjekata koji je odgovoran za zaštitu potršača u Kantonu Sarajevo inspektori će poseban fokus staviti na kretanje cijena, odnosno na kontrolu primjene predmetne odluke kod subjekata nadzora sve do kraja maja tekuće godine, do kada će se ona primjenjivati.

U slučaju utvrđenih nepravilnosti Zakon o kontroli cijena predviđa novčanu kaznu za pravne subjekte u iznosu od 6.000 KM do 30.000 KM, za odgovornu osobu u pravnom subjektu od 1.000 KM do 3.000 KM, te od 1.000 do 2.000 KM za poslodavca-fizičku osobu.

Ukoliko oglašavanje proizvoda i usluga nije u skladu sa odredbam člana 29. Zakona o zaštiti potrošača u BiH, koji zabranjuje oglašavanje na način da bi izostavljenjem, nedorečenošću ili pretjerivanjem dovelo potrošača u zabludu, ono se može sankcionirati novčanom kaznom koja za trgovca-pravnu osobu iznosi od 4.000 KM do 8.000 KM, a za odgovornu osobu u pravnom subjektu u iznosu od 1.000 KM do 2.000 KM, saopćeno je iz KUIP-a KS.