Zbog prvomajskih praznika, pojačan promet vozila na lokalnim izletištima, gužve na granicama

Uslovi za vožnju jutros su povoljni u većem dijelu zemlje, saobraća se po suhom ili vlažnom kolovozu, uz uglavnom dobru vidljivost.

Zbog prvomajskih praznika, pojačan promet vozila očekuje se na lokalnim izletištima.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo autocestu A-1 dionicu Tarčin-Lepenica, kao i magistralne ceste Sarajevo-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup), saopćeno je iz BIHAMK-a.

Radovi su aktuelni na autocesti A-1 dionici Visoko-Podlugovi, kao i na magistralnim cestama: Olovo-Olovske Luke Sarajevo-Pale, Gnojnice-Nevesinje (Dračevice) i Jablanica-Mostar (Donja Jablanica).

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje zbog oštećenja kolovoza još uvijek je obustavljen saobraćaj.

Zbog aktivnog klizišta, u prekidu je saobraćanje na regionalnim putevima Vrbaška-Mrakovica (u reonu kamenoloma Vučijak) i Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik selo.

Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnom prelazu Gradiška, a na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Doljani. Duga su zadržavanja i na graničnim prelazima: Velika Kladuša, Gradina i Brod na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog oštećenja mosta granični prelaz Brčko mogu koristiti samo pješaci.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko pet tona preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati)

Povodom Međunarodnog praznika rada do 02.05. do 24 sata zabranjen je prevoz eksplozivnih materija u Bosni i Hercegovini.