Zdrave grickalice koje produžavaju sitost i stabilizuju energiju

Zdrave grickalice mogu produžiti osjećaj sitosti i pomoći u kontroli gladi ako su pažljivo izabrane i nutritivno uravnotežene, a stručnjaci ističu da je ključ u kombinaciji proteina, vlakana i zdravih masti.

U svakodnevici obilježenoj brzim obrocima i preskakanjem klasičnih obroka, grickalice često postaju najčešći način da se premosti glad između doručka, ručka i večere. Problem nastaje kada izbor padne na proizvode s puno šećera i rafinisanih ugljikohidrata, koji kratkotrajno podignu energiju, ali ubrzo dovode do novog pada i još jače potrebe za hranom. Zdrave grickalice djeluju drugačije jer sporije prolaze kroz probavu i ravnomjernije utiču na nivo šećera u krvi.

Nutricionisti navode da kombinacija fermentisanih mliječnih proizvoda i orašastih plodova daje dobar efekat produžene sitosti jer proteini i masti usporavaju pražnjenje želuca, dok dodatak voća donosi potrebna vlakna. Sličan efekat ima i spoj svježeg voća i prirodnih namaza od orašastih plodova bez dodatog šećera, gdje se prirodni šećeri iz voća „ublažavaju“ mastima i proteinima.

Među praktičnim rješenjima izdvajaju se i namazi od slanutka uz svježe povrće, kao i tvrdo kuhano jaje, koje se smatra jednim od nutritivno najgušćih međuobroka. Zob u manjoj porciji, posebno u kombinaciji s jogurtom ili mlijekom, također spada u zdrave grickalice jer sadrži vlakna koja produžavaju osjećaj punoće.

Kada se javlja želja za slatkim, umjerena količina tamne čokolade s visokim udjelom kakaa u kombinaciji s orašastim plodovima može zadovoljiti potrebu za okusom, a istovremeno spriječiti nagle oscilacije energije.