Znate li čemu zapravo služi mala rupica na grickalici za nokte? Mnogi su iznenađeni

Na društvenim mrežama nedavno se proširila objava koja je mnogima otkrila zanimljivu funkciju predmeta koji gotovo svako ima u kući. Riječ je o maloj rupici na grickalici za nokte, čija je namjena iznenadila brojne korisnike interneta koji godinama nisu znali čemu zapravo služi ili je uopće nisu primjećivali.

Priča je počela kada je jedna popularna blogerica za majke na Facebooku podijelila objavu u kojoj je priznala da nije znala čemu služi sitna rupica na grickalici. Navela je i da joj se svekrva često šalila na račun toga. U objavi je pitala svoje pratioce: „Sad se pitam da li sam jedina koja ovo nije znala?“

Njena objava brzo je privukla veliku pažnju i pokrenula brojne komentare. Korisnici društvenih mreža počeli su iznositi različita objašnjenja o svrsi ove male rupice. Dok su se neki šalili, pa su pisali da služi za „istiskivanje prištića“, drugi su priznali da taj detalj na grickalici nikada ranije nisu ni primijetili.

Na kraju se pokazalo da je objašnjenje zapravo vrlo jednostavno. Rupica služi za pričvršćivanje prstena, odnosno za kačenje grickalice na privjesak za ključeve.

Iako je ovo otkriće mnoge iznenadilo, pojedini korisnici su u komentarima napisali da im je ta funkcija odavno poznata. Jedan od njih naveo je da to zna već četrdeset godina, dok je drugi dodao da rupica zapravo predstavlja zakovicu koja drži dijelove alata zajedno i istovremeno omogućava kačenje na privjesak.

Neki su u komentarima istakli da takvo rješenje može biti veoma praktično. Kako prenosi Daily Mail, jedan korisnik je napisao da su grickalice vrlo korisne kada su uvijek pri ruci, jer mogu poslužiti za rezanje končića na odjeći, skidanje etiketa ili druge sitne popravke. Dodao je i da modeli koji imaju malu turpiju na izvlačenje ponekad mogu poslužiti i kao improvizirani odvijač u hitnim situacijama.

Jedna korisnica je podijelila i lični trik. Kroz rupicu je provukla dugu, šarenu vrpcu kako bi lakše pronašla grickalicu među drugim stvarima u kupatilu.

Grickalice za nokte imaju i zanimljivu historiju razvoja. Prije 19. stoljeća ljudi su nokte najčešće skraćivali noževima ili makazama. Prema podacima koje navodi blog Atlas Obscura, prvi patent za modernu grickalicu za nokte pojavio se 1875. godine.

Metalne grickalice, sastavljene od dvije oštrice koje se pritiskaju jedna uz drugu, prvi put su se koristile u Kini još oko desetog stoljeća. Tokom vremena njihov dizajn se mijenjao, a dvadesetih godina prošlog stoljeća pojavile su se verzije sa oprugom, koje su dovele do mehanizma kakav se koristi i danas.

Iako se radi o malom i naizgled nevažnom detalju, rupica na grickalici pokazuje kako i najobičniji predmeti mogu imati praktične funkcije o kojima većina ljudi rijetko razmišlja.