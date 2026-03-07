Stručnjaci objašnjavaju šta znače bijele tačkice na noktima

Bez obzira na to da li volite izražajnu manikuru ili više volite jednostavne i neutralne boje, zdravi i čvrsti nokti osnova su svake lijepe manikure. Ipak, mnogi primijete male bijele mrlje na noktima koje se pojave bez jasnog razloga. Stručnjaci su za magazin Glamour objasnili zbog čega nastaju te promjene i kako se s njima pravilno nositi.

Bijele mrlje na noktima poznate su i kao leukonihija i mogu imati više različitih uzroka. Iako mnogi vjeruju da su povezane s nedostatkom vitamina, stručnjaci navode da je najčešći razlog zapravo oštećenje ležišta nokta.

Jedan od najčešćih uzroka je manja trauma. Udaranje nokta o tvrdu površinu, pritisak ili navika grickanja noktiju mogu dovesti do pojave sitnih bijelih mrlja. Takve promjene uglavnom nisu opasne i nestaju same kako nokat raste.

Ponekad se bijele mrlje mogu povezati i s nutritivnim nedostatkom. Nedostatak određenih minerala u organizmu, poput cinka ili kalcija, može doprinijeti njihovoj pojavi, iako se to dešava rjeđe nego što mnogi misle.

Gljivične infekcije također mogu uzrokovati promjene na noktima. U tim slučajevima, osim bijelih mrlja, često se javljaju i zadebljanje nokta, promjena boje ili odvajanje nokta od ležišta.

Kod nekih osoba bijele mrlje mogu nastati i zbog alergijske reakcije na određene hemikalije ili kozmetičke proizvode koji se koriste za njegu noktiju.

Promjene na noktima mogu se javiti i kod određenih kožnih bolesti poput psorijaze ili ekcema. U takvim slučajevima, osim izbjeljivanja nokta, mogu se pojaviti i udubljenja, neravnine ili zadebljanje ploče nokta.

Stručnjaci navode da u rijetkim situacijama bijele mrlje mogu biti povezane i s ozbiljnijim zdravstvenim stanjima, poput bolesti jetre ili bubrega, kao i trovanja teškim metalima.

Pojava bijelih mrlja može biti i nuspojava određenih lijekova. To se ponekad dešava kod terapija koje se koriste u liječenju artritisa, dijabetesa ili tokom hemoterapije.

U većini slučajeva bijele mrlje na noktima nisu razlog za zabrinutost i vremenom nestanu same. Ipak, ako promjene na noktima prate i drugi simptomi ili se često ponavljaju, preporučuje se konsultacija s ljekarom ili dermatologom, prenosi Diva.hr

Stručnjaci također savjetuju da se bijele mrlje ne pokušavaju ukloniti turpijanjem ili intenzivnim poliranjem noktiju. Takvi postupci mogu dodatno oslabiti nokte i pogoršati njihovo stanje.

Umjesto toga, preporučuje se redovna njega noktiju i zanoktica. Jednom sedmično može se koristiti sredstvo za uklanjanje zanoktica, dok se svakodnevno preporučuje nanošenje kreme ili ulja za njegu zanoktica.

Prevencija pojave bijelih mrlja često se svodi na dobru hidrataciju i jačanje noktiju. Ulje za zanoktice posebno se preporučuje jer pomaže u hidrataciji i zaštiti nokta. Također, nanošenje kvalitetnog zaštitnog sloja prije laka može dodatno pomoći u zaštiti noktiju.

Kada je riječ o ishrani, iako su nutritivni nedostaci rjeđi uzrok, uravnotežena prehrana može doprinijeti zdravlju noktiju. Namirnice bogate proteinima, poput ribe, orašastih plodova, sjemenki i mahunarki, pomažu u stvaranju keratina, glavnog proteina koji čini strukturu nokta.

Iako bijele mrlje na noktima mogu biti estetski neugodne, u najvećem broju slučajeva nisu opasne i s vremenom nestanu. Pravilna njega noktiju i pridržavanje savjeta stručnjaka mogu pomoći da nokti ostanu zdravi, čvrsti i spremni za svaku manikuru.