Opasan znak na noktima koji mnogi zanemaruju

Jednostavan pregled noktiju može otkriti znak ozbiljnog srčanog poremećaja, upozorava dr. Joe Whittington, poznatiji na mrežama kao Dr. Joe MD. Riječ je o Quinckeovom znaku, koji se može primijetiti laganim pritiskom na nokat. Ako se pri tome pojavljuje izmjena ružičaste i bijele nijanse, riječ je o pulsiranju koje ukazuje na problem sa srčanim zaliscima.

Ovaj fenomen nastaje kada krv ne teče pravilno iz srca, nego se vraća unazad, što se stručno naziva aortna regurgitacija. Takvo stanje opterećuje srce, a ako se na vrijeme ne prepozna i ne liječi, može dovesti do ozbiljnih komplikacija, uključujući i zatajenje srca. „Ako primijetite ovakav znak, to nije dobro“, naglašava dr. Joe.

Provjera je jednostavna – pritisne se nokat i promatra pojavljuje li se pulsirajuća izmjena boje. Liječnici upravo ovaj trag koriste kao pomoć pri dijagnosticiranju srčanih bolesti, jer pojačani puls u arterijama postaje vidljiv i na noktima.

O važnosti Quinckeova znaka svjedoči i slučaj iz 2021. godine, opisan u British Medical Journalu. Kod 74-godišnjeg pacijenta upravo je uočeno pulsiranje na noktima navelo ljekare na sumnju u zatajenje srca. Pored toga, pacijent je imao i druge simptome, poput otežanog disanja, oticanja i povišenog pritiska u venama.

Stručnjaci ističu da je ovaj znak najčešće povezan s teškom insuficijencijom aortalnog zaliska, iako se može javiti i kod drugih stanja. Nacionalna zdravstvena služba Velike Britanije (NHS) navodi i dodatne simptome koji mogu ukazivati na zatajenje srca: kratak dah, oticanje nogu i gležnjeva, vrtoglavicu, nesvjesticu, uporan noćni kašalj, hripanje, naduven stomak, gubitak apetita, nagle promjene tjelesne težine, zbunjenost te ubrzan ili nepravilan rad srca.

Ako primijetite ovakve znakove, preporuka je da se bez odlaganja obratite ljekaru. U slučaju naglih i izraženih tegoba potrebno je potražiti hitnu medicinsku pomoć.