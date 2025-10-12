Imate bijele mrlje na noktima? Evo šta to znači

Jeste li ikada primijetili sitne bijele mrlje na svojim noktima? Iako na prvi pogled djeluju bezazleno, ljekari upozoravaju da te promjene mogu biti znak manjka cinka, minerala koji ima ključnu ulogu u zdravlju kože, kose, noktiju i imunološkog sistema.

Ljekar upozorio na česte simptome

Ljekar dr. Sami, koji na TikToku dijeli savjete o zdravlju pod imenom @ask.doctor.s, u jednoj od svojih objava upozorio je na simptome manjka cinka, ističući da mnogi ljudi nisu svjesni da im nedostaje ovaj važan mineral.

„Većina ljudi ne zna da ima manjak cinka sve dok im to ne pokažu nokti, koža ili oslabljeni imunitet“, poručio je dr. Sami u videu koji je pregledan više miliona puta.

Kako prepoznati manjak cinka?

U videu je postavio jednostavno pitanje: „Imate li bijele mrlje na noktima ili vam kosa postaje tanja nego ranije? To bi mogao biti znak manjka cinka.“

Objasnio je da je cink neophodan za stvaranje keratina i kolagena, proteina važnih za čvrstu kosu, elastičnu kožu i zdrave nokte. Osim toga, ovaj mineral je potreban za više od 300 različitih enzima koji učestvuju u zacjeljivanju rana, održavanju hormonske ravnoteže i jačanju otpornosti organizma.

Manjak cinka češće se javlja kod osoba koje unose malo mesa i morskih plodova, imaju probavne tegobe poput celijakije ili sindroma iritabilnog crijeva, često konzumiraju šećer i alkohol ili su izložene dugotrajnom stresu.

Kako povećati unos cinka na prirodan način?

Dobra vijest je da se nivo cinka može popraviti jednostavnim promjenama u ishrani. Dr. Sami savjetuje da u svakodnevne obroke uvrstite namirnice bogate ovim mineralom, kao što su sjemenke bundeve, leća, slanutak, jaja, orašasti plodovi i morski plodovi.

Posebno izdvaja kamenice, koje spadaju među najbogatije prirodne izvore cinka.

Ako se odlučite za dodatke prehrani, dr. Sami upozorava da se ne preporučuje unos veći od 25 mg dnevno, osim ako vam ljekar ne odredi drugačije.

Može li previše cinka biti štetno?

Iako je neophodan za zdravlje, pretjeran unos cinka može izazvati neugodne simptome.

„Previše cinka može izazvati mučninu, povraćanje, proljev, bolove u stomaku i metalni okus u ustima“, objašnjava dr. Sami.

Previsoke doze cinka takođe mogu smanjiti apsorpciju bakra, minerala važnog za prenos željeza u organizmu, što može dovesti do anemije i opadanja kose.

Preporuke stručnjaka

Prema podacima Britanske nacionalne zdravstvene službe (NHS), većina ljudi može unijeti dovoljno cinka pravilnom i raznovrsnom ishranom.

Preporučeni dnevni unos iznosi 7 mg za žene i 9,5 mg za muškarce. Stručnjaci naglašavaju da nije dobro pretjerivati s dodacima, jer previsoke doze mogu nanijeti više štete nego koristi.

„Sve potrebne količine cinka možete unijeti uravnoteženom i raznovrsnom prehranom“, stoji u njihovim smjernicama.

Bijele mrlje ne znače uvijek manjak cinka

Bijele mrlje na noktima ne moraju nužno ukazivati na manjak cinka. Prema portalu Healthline, one se mogu pojaviti i zbog nedostatka kalcija, alergijskih reakcija ili gljivičnih infekcija.

Zato je, ističu stručnjaci, uvijek najbolje posavjetovati se s ljekarom koji može utvrditi pravi uzrok i predložiti odgovarajući tretman.