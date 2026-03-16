Proljetni trendovi manikure: Pet ideja za nokte koje osvajaju društvene mreže

Proljetni trendovi manikure već se vide u salonima i na društvenim mrežama, gdje s dolaskom toplijih dana tamne zimske nijanse ustupaju mjesto svjetlijim, razigranim tonovima. Promjena godišnjeg doba gotovo uvijek prvo bude vidljiva na noktima, pa mnoge žene upravo kroz manikuru biraju prvi proljetni makeover.

Inspiracija ove sezone stiže iz salona u New Yorku, Milanu i Seulu, a nove ideje za manikuru već su počele preplavljivati Instagram i Pinterest. U fokusu su nježni pastelni tonovi, suptilni sjaj, sitni detalji i nekoliko neočekivanih kombinacija koje su se brzo pretvorile u trend.

Jedan od najtraženijih stilova su nokti u nježnoj breskva nijansi sa visokim sjajem. Ova boja mnogima djeluje kao savršen balans između topline i suptilnosti, pa je lako uklopiva uz različite stilove. Dva sloja breskvinog laka i završni sjajni top coat daju noktima elegantan izgled, posebno ako su oblikovani u bademastu ili ovalnu formu.

Sve više pažnje privlači i manikura sa pravim cvijećem. Sitni sušeni cvjetovi postavljaju se na nude podlogu, a zatim se zapečate prozirnim gel slojem koji se suši pod UV lampom. Ovakav pristup daje efekt nježnog botaničkog dizajna koji izgleda kao da je urađen u profesionalnom salonu.

Među proljetnim trendovima manikure sve više se spominje i iridescentni sjaj, koji mnogi opisuju kao novu neutralnu nijansu. Umjesto klasičnog nude laka, koristi se krom-puder koji stvara prelijevanje tonova preko svijetle podloge, najčešće bijele, baby plave ili nježno roze. Završni sloj daje karakteristični „glazed“ efekat koji reflektuje svjetlost.

Modernu verziju klasične manikure donosi i takozvani micro french. Umjesto široke bijele linije na vrhu nokta, sada se koriste ultra tanke linije u pastelnoj zelenoj, žutoj ili koralnoj boji. Rezultat je minimalistički, ali svjež izgled koji djeluje modernije od tradicionalnog frencha.

Razigranost proljeća vidi se i u pastelnoj paleti inspirisanoj takozvanim Barbiecore stilom. Svaki nokat može imati drugačiju pastelnu nijansu, od roze do lila ili svijetloplave, dok se na pojedinim noktima dodaju sitni detalji poput shimmer efekta ili malih dekorativnih motiva.

Proljetni trendovi manikure tako donose kombinaciju nježnih boja, sjaja i sitnih detalja, uz ideju da nokti budu mali prostor za kreativnost i igru bojama.