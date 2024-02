Živanović: Pisanje sam zavolio u srednjoj školi

Roman „Zima u Veneciji“, autora Sanjina Živanovića je priča o svakodnevnici dva studenta u Veneciji nastao je prije pandemije korona virusa, ali je objavljen nedavno.

Ovaj mladi student mašinstva iz Tuzle, svoju ljubav prema pisanju otkrio je u srednjoj školi. O Sanjinu i njegvim djelima pročitajte u intervjuu za RTV Slon.

Ko je Sanjin Živanović?

Apsolvent sam na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, imam 25 godina i odnedavno sam autor (smijeh). Osnovnu i srednju školu završio sam u Tuzli.

Odakle ljubav prema pisanju?

Ne znam iskreno, u osnovnoj školi me pisanje nije privlačio, niti sam volio mnogo da čitam, ali kada sam upisao gimnaziju sve se to promijenilo, jer je moja profesorica uticala na mene, da zavolim književnost, čitanje i pisanje.

Želja je došla samo onako, kao imao sam neki osjećaj, tražio sam neki način da se izrazim. Crtao sam i grafite, ali mi nije išlo. Kada sam napisao svoju prvu rečenicu bilo mi je lakše i odlučio sam samo da nastavim, da se nadograđujem na tom polju i došao sam do knjige, konačno.

Roman u ladici „čekao“ pravi trenutak za objavu

“Podari mi bože dane u snu proživljene. svakodnevno vidim ljude koju su davno odustali od ljubavi i nadam se da ja nisam sljedeći u neprestano rastućem nizu.”

Roman je napisan i prije pandemije korona virusa, ali nisam se odvažio na izdavanje, onda je proglašena pandemija i sve se ugasilo, bukvalno. Izdavačke kuće nisu primale rukopise, pa sam roman ostavio sa strane, a sa pisanjem sam nastavio. Početkom 2023. godine zacrtao sam sebi cilj da objavim roman, pa sam se javljao različitim izdavačkim kućama i roman je ugledao svjetlost dana u novembru prošle godine.

Ono što sam pisao prije se sigurno neće izdavati (smijeh), a ono poslije sigurno imam u planu da hoće.

Otkuda spoj mašinstva i pisanja?

Pa ne znam, svi me to pitaju (smijeh). Nisam ni ja siguran kako to spajam, ali pronalazim se u oba poziva.

Inspiracija mi je…

Najveću ispiraciju imam noću i zimi, kada pada snijeg. Inspiracija su mi svi ljudi, koga god sretnem. Iz svakoga izvučem nešto što me navuče na pisanje. Vezujem se i za druge autore, njihove rečenice, nepoznate riječi, onda ih istražujem i u njima pronalazim nešto inspirativno.

“Podari mi Bože njene pune usne u snovima davno upoznate. Svaka pročitana pjesma budi sjećanje na tvoju dugu smeđu kosu i na svaki detalj tvog savršenog lica koje nije upoznalo šminku.”

Da li ste romantik, šta je najlakše pisati?

Prije neki dan sam pričao prijateljici, romantično mi je najlakše pisati. Tu je dovoljno samo da uzmem olovku i ostalo dođe samo. Dramu isto volim pisati, ali tu mi treba više istraživanja. Jedino što znam da ne znam pisati (smijeh) jesu pjesme, jer mi rimovanje nije jača strana.

Planovi za budućnost

Moji planovi… da završim fakultet, to mi je prioritet, da nastavim sa pisanjem i izdavanjem, da svaki dan postanem sve bolji, recimo to tako.

Pogledajte kratki video o Sanjinu.