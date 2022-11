Zlatni ljiljani Tuzle na mezar svog saborca Meldina Hajdarevića postavili nove nišane

Klub Patriotske lige Grada Tuzle, Udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja “Zlatni Ljiljan” Tuzla, Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Gornja Tuzla, zajedno sa porodicom obilježili su 29. godišnjicu od pogibije Zlatnog ljiljana i dobitnika Plakete grada Tuzla Meldina Hajdarevića.

Dvadeset devetu godišnjicu pogibije Zlatnog Ljiljana Meldina Hajdarevića obilježili su na dostojanstven način i u potpunosti njegov mezar obilježili novim nišanima koji izgledaju isto kao kod svih zlatnih ljiljana Tuzle.

Ovom događaju su pored predstavnika UDNRP „Zlatni ljiljan“ Tuzle i Tuzlanskog kantona prisustvovali i predstavnici Udruženja porodica šehida i poginulih boraca Tuzle, Kluba Patriotske lige Tuzla, građani Gornje Tuzle, članovi porodice Hajdarević te učenici JU OŠ Gornja Tuzla.

Ovom prilikom održan je i čas istorije o odbrambeno-oslobodilačkom ratu te su još jednom istaknute zasluge svih pripadnika Armije RBiH a posebno naših najhrabrijih sinova i kćeri a Meldin Hajdarević je svakako bio jedan od njih.

„Armije RBiH je stvarana iz ničega, bez oružja, municije, hrane i opreme ali je imala ono što nijedna druga Armija nije imala a to je patriotizam i želja da se brani i odbrano goli život, svoje mjesto, grad i domovina. Kako je prolazilo vrijeme i naša Armija je stasala i rasla i postala sposobna odbraniti se od u to vrijeme velike vojne sile u Evropi i svijetu. Borba za slobodu je bila jača od svakog zla koje nam je u to vrijeme prijetilo a mi danas moramo znati da nije bilo Armije RBiH, njenih hrabrih sinova i kćeri i mladića kakav je bio Meldin Hajdarević sigurno danas ne bi bilo ni nas. Zato je jako važno da ovo znamo, da pamtimo, opominjemo i nikada ne zaboravimo“- kazao je Edin Haračić-Klej, predsjednik UDNRP „Zlatni ljiljan“ Grada Tuzle.

Ovom prilikom prisutnima se obratio i sekretar Kluba Patriotske lige Tuzla Suljo Osmanović koji je govorio o liku i djelu Meldina Hajdarevića, te naglasio kako se radilo o iznimno hrabrom borcu za odbranu Bosne i Hercegovine.

„Uvijek je bio prvi imao je iskustvo sa ratišta u Slavonsko Brodu i od njega smo svi naučili po nešto kada god je bila neka akcija odbrane Bosne i Hercegovine na bilo kom teritoriju on se uvijek dobrovoljno javljao da ide sa svojim momcima jer je bio komandir diverzantskog voda. Bio je odličan učenik, primjeran mladić, čak je upisao i fakultet koji je odgodio zbog odbrane domovine, a svoj život je dao u ratnoj operaciji spašavanja Koridora spasa za Tuzlu i Tuzlansku regiju na Nišićkoj visoravni u selu Ravne stotinu kilometara daleko od Tuzle što dovoljno govori o njegovoj hrabrosti” – kazao je između ostalog Osmanović.

Za sutra je planirana i posjeta mjestu pogibije Meldina Hajdarevića u mjestu Ravne u općini Vareš a nosilac ovih aktivnosti je Klub Patriotske lige Tuzla, Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Gornje Tuzle te porodica Hajdarević i Meldinovi saborci iz Gornje Tuzle.

Podsjećanja radi Gornja Tuzla je mjesto koje ima 43 šehida i poginula borca a čak njih troje ima odlikovanje „Zlatni ljiljan“. Pored Meldina Hajdarevića to su još i Samir Kuranović i Mirsad Fišeković za koje su još ranije urađeni novi nišani i spomen obilježja od strane UDNRP „Zlatni ljiljan“Grada Tuzle.