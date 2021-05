Zlatni ljiljani Tuzle u akciji renoviranja spomenika svojih saboraca

Povodom 9. maja Dana Evrope, Dana borbe protiv fašizma i Dana Zlatnih ljiljana, članovi Udruženja dobitnika najviših ratnih priznanja “Zlatni ljiljan” Grada Tuzla su u proteklom periodu pokrenuli akciju sanacije spomen obilježja svih zlatnih ljiljana Tuzle a kako to i dolikuje borcima za slobodu krenuli su od spomenika ratnog komandanta Mirsada Fidahića.

“Prilikom obilazaka mezarja i spomen obilježja naših zlatnih sinova Tuzle koji su dali svoje živote za slobodu jedine nam domovine Bosne i Hercegovine uvidjeli smo tokom prethodnih godina da spomenici nisu jednoobrazni i da su tokom vremena pretrpjeli i oštećenja te smo pokrenuli ovu akciju koja ima za cilj da svi spomenici naših zlatnih ljiljana budu jednoobrazni, renovirani i bar malim dijelom onakvi kakve oni zaslužuju.

Evo danas smo ovdje na spomen obilježju našeg komandanta Mirsada Fidahića, nakon toga idemo obići renovirani spomenik heroju Gornje Tuzle i Zlatnom ljiljanu Samiru Kuranoviću, sutra smo u Solini na spomen obilježju našem Pašanu Kovačeviću i tako imamo namjeru urediti i sanirati sve spomenike i mezare naših najhrabrijih sinova a završni čin će nam biti rekonstrukcija i restauracija spomenika Zlatnim ljiljanima Tuzle na Slanoj Banji”- kazao je Edin Haračić-Klej, predsjednik Udruženja Zlatnih ljiljana Tuzle.

Prilikom boravka u Gornjoj Tuzli, na mezaru heroja i Zlatnog ljiljana Gornje Tuzle Samira Kuranovića, članovi Udruženja su zapazili da porodicama ovo mnogo znači i da su iskazali sve pohvale za ovu akciju.

“Moj brat Samir, jedan od dva Zlatna ljiljana Gornje Tuzle je kada je to bilo najpotrebnije bio hrabar i odvažan, dao je svoj život za našu Bosnu i moram reći da su me njegovi saborci Tuzle, njegovi živi Zlatni ljiljani prijatno iznenadili ovim činom i ovim putem im se od srca zahvaljujem na ovom gestu.Želim se ovom prilikom zahvaliti Mensuru Aliću koji mi je još davno pomogao da mezar mog rahmetli brata bude na izvjestan način obilježen a sada su njegovi saborci završili sve započeto. Posebno mi je drago što će svi Zlatni ljiljani Tuzle od sada imati iste nišane i što će svi oni koji obilaze mezarja saznati više o njima i njihovom herojskom djelu a vjerujte do sada se o njima jako malo zna”- kazao je brat stradalog Samira, Ibro Kuranović.

1 of 4

U nedjelju će se obilježiti i 9. maj Dan zlatnih ljiljana i ovo je naša simbolična poruka da nikada nećemo zaboraviti herojska djela najhrabrijih sinova Tuzle, istakli su danas iz Udruženja Zlatnih ljiljana te ovom prilikom svim “Ljiljanima” Tuzle čestitali ovaj dan.