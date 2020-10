Zvjezdan Karadžin: TE Tuzla spremna odustati od deponije Šićki brod – park prirode sve izvjesniji

Sinoć je u Domu kulture u Lukavcu održan okrugli sto o temi šljačišta bloka 7 Termoelektrane Tuzla. Prisutni su bili i predstavnici Opštine Lukavac, Grada Tuzla, Univerziteta u Tuzli i Termoelektrane Tuzla. Na okruglom stolu prvi put se moglo čuti da predstavnici Termoelektrane kažu da su voljni odustati od prvobitno planirane lokacije za deponiju nus produkata iz bloka 7 TE Tuzla na nekadašnjem površinskom kopu Šićki brod.

Tim povodom oglasio se Zvjezdan Karadžin, predsjednik Kantonalnog odbora Naše stranke Tuzla:

“Naša stranka je u junu prošle godine predala inicijativu da se kroz izmjene Prostornog plana Tuzlanskog kantona izbriše ta lokacija kao mjesto za deponovanje jer vlada opšti konsenzus da to bude park prirode. Sad insistiramo da se na narednu sjednicu Skupštine TK uvrsti tačka u vezi s izmjenama prostornog plana jer, po ovome što smo čuli, nema više prepreke da se to usvoji odmah i prije izbora. Bojazan postoji da je to možda samo predizborni trik. Također insistiramo da Elektroprivreda BiH odmah krene sa pripremom potrebne dokumentacije za alternativne lokacije deponovanja u otkopane prostore površinskih kopova koji ispunjavaju uslove za ovu namjenu jer su već krenule aktivnosti na izgradnji bloka 7. Odgađanjem aktivnosti za pripremu buduće deponije na nekoj od alternativnih lokacija bi dodatno prolongiralo pokretanje bloka 7 i gašenje zastarjelih blokova 3, 4 i 5. Godine čekanja bude sve veći revolt kod stanovnika okolnih mjesta i gradova i zbog toga to treba provesti što brže.”

zvjezdan – šićki brod