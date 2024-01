ZZO TK: Produžen rok za izdavanje e-legitimacija

Produžen je rok za izdavanje e-legitimacija do kraja marta ove godine.

Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja obavijestili su građane da su do utvrđenog datuma ugovorne zdravstvene ustanove dužne pružati zdravstvenu zaštitu osiguranim licima i na osnovu papirne zdravstvene legitimacije.

” Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je do sada printao oko 353 hiljade elektronskih zdravstvenih legitimacija (e-Legitimacija). U odnosu na broj osiguranih lica na području Tuzlanskog kantona (381.825 – evidencija 30.09.2023. godine), oko 8% osiguranih lica nisu podnijeli zahtjev za izdavanje e-legitimacije”, navodi se u saopštenju ZZO TK, te dodaju da svi osiguranici koji do sada nisu podnijeli zahtjev da to pravo iskoriste do 31. marta ove godine.