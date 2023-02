Agencija za statistiku BiH – U Bosni i Hercegovini voze se stari, dizel automobili

Agencija za statistiku BiH saopćila je da se u Bosni i Hercegovini voze stari, dizel automobili. Od ukupnog broja registrovanih putničkih automobila u 2021. godini, čak 85 posto staro je deset i više godina. Slijede automobili starosti od pet do deset godina sa deset posto, zatim starosti od dvije do pet godina sa četiri posto, dok su najmanje zastupljeni (sa samo jedan posto) automobili stari do dvije godine.