Ajdinovići: Ponuda za 8. mart – Dan žena

Dan žena je prilika da iskažemo zahvalnost, ljubav i poštovanje prema ženama koje čine naš svijet posebnim. Zašto ne biste ove godine proslavili ovaj poseban dan na jedinstven način, okruženi prirodom, udobnošću i besprijekornom uslugom?

Jedini all-inclusive centar tradicionalno priprema nezaboravan događaj povom Dana žena. I ove godine, za sve goste u ponudi je all-inclusive aranžman – dvije noći i tri dana boravka u predivnom all-inclusive centru u Ajdinovićima:

⭐⭐⭐⭐ Hotel Central, LUX apartmani i bungalovi po cijeni od 358 KM po osobi.

⭐⭐⭐ Hotel Horizont, depadans i planinske kuće po cijeni od 258 KM po osobi.

Napomena: Djeca do 5 godina gratis. Djeca od 5 do 15 godina plaćaju 50 posto cijene.

U večeri 9. marta, Sportsko- rekreativni centar Ajdinovići će oživjeti uz melodije Emira Đulovića, koji će bez sumnje prirediti atmosferu ljubavi, radosti i nezaboravne zabave.

Rezervišite svoje mjesto već danas i doživite čaroliju Ajdinovića na poseban način. Svaka žena zaslužuje da bude tretirana kao kraljica, a Ajdinovići su tu da to omoguće!

Ponuda je na bazi all inclusive aranžmana i uključuje:

• Buffet doručak, buffet ručak i buffet večera sa uključenim pićima uz obroke

• Neograničena konzumacija točenih gaziranih i negaziranih pića, alkoholnih pića (točeno pivo, bijelo i crno vino), toplih napitaka

• Besplatno korištenje unutrašnjeg bazena i jacuzzija, finske i parne saune, slane i hladne sobe, fitness centra, vanjskih bazena

• Cjelodnevni animacijski program za djecu do 15 godina, igraonica za djecu do 5 godina i zabavni park

• Korištenje sportskih terena uz obezbijeđene rekvizite: nogomet, odbojka na pjesku, košarka, tenis

• Posjeta zoološkom vrtu i farmi, mnogobrojne šetnice kroz kompleks i crnogoričnu šumu.

• Besplatno iznajmljivanje sanki i skija te ski lift za djecu do 15 godina.

Informacije i rezervacije na besplatni info broj 080 02 22 29 (samo za BiH), 061 903 703 ili putem maila [email protected].