Ambasador Reilly čestitao Svjetski dan slobode medija i poručio, nezavisno novinarstvo ključno za demokratiju

Povodom Svjetskog dana slobode medija, ambasador Reilly uputio je čestitku novinarima i medijskim radnicima, naglašavajući važnost njihove uloge u savremenom društvu i očuvanju demokratskih vrijednosti.

„Nezavisni mediji imaju presudnu ulogu u jačanju transparentnosti i odgovornosti institucija, ali i u zaštiti građana od dezinformacija i neprimjerenog utjecaja. Čestitamo svim novinarima i medijskim radnicima Svjetski dan slobode medija“, izjavio je Michael J. Murphy Reilly.

Poruka dolazi u vrijeme kada se mediji širom svijeta suočavaju s brojnim izazovima, uključujući političke pritiske, finansijsku nesigurnost i rastući utjecaj dezinformacija, zbog čega se dodatno naglašava potreba za profesionalnim i odgovornim novinarstvom.

Svjetski dan slobode medija obilježava se svake godine 3. maja, s ciljem podsjećanja na značaj slobode izražavanja kao jednog od temeljnih ljudskih prava, ali i na potrebu zaštite novinara i njihovog rada.