Ambiciozni planovi Vlade TK za 2025. godinu

Tuzlanski kanton ulazi u 2025. godinu s ambicioznim planovima usmjerenim na unapređenje privrede, infrastrukture, obrazovanja i zdravstvenog sistema. Na današnjoj sjednici Vlade TK utvrđen je Godišnji program rada Vlade TK za 2025. godinu. Ostvarenju strateških ciljeva Tuzlanskog kantona u 2025. godini doprinijet će realizacija ukupno 81 programa koja su definisala kantonalna ministarstva. Od tog broja, 43 programa obuhvata aktivnosti i projekte koji proizilaze iz Strategije razvoja Tuzlanskog kantona i sektorskih strateških dokumenata, dok preostalih 38 programa obuhvataju aktivnosti koje su utemeljene na osnovnim djelatnostima i zakonskim nadležnostima ministarstava. U okviru Godišnjeg programa rada planirano je ukupno 273 normativnih i tematskih aktivnosti, od čega 172 normativnih i 101 tematskih. U toku 2025. godine fokus je na provedbi aktivnosti u okviru više kapitalnih investicija. Među prioritetima se ističe rekonstrukcija i adaptacija zgrade Vlade Tuzlanskog kantona, izgradnja Kampusa Univerziteta u Tuzli kao strateškog obrazovnog centra, zatim izgradnja zgrade Policijske uprave Živinice i objekta Općinskog suda u Lukavcu. Ovi projekti nisu samo infrastrukturna ulaganja, već i strateške intervencije koje doprinose modernizaciji institucija, unapređenju uslova rada i dostupnosti javnih usluga građanima. Na ovaj način, Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja proaktivan i sveobuhvatan pristup u ostvarivanju razvojnih ciljeva, povezujući strateško planiranje s operativnim djelovanjem i stvarnim potrebama građana.

Kada je u pitanju ekonomski razvoj i investicije fokus je na podršci malim i srednjim preduzećima. Vlada je kroz Budžet Tuzlanskog kantona osigurala sredstva za podsticaje domaćim privrednicima, s ciljem jačanja lokalne ekonomije i otvaranja novih radnih mjesta. U oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja programom podrške poljoprivrednicima planirane su subvencije za modernizaciju proizvodnje i unapređenje ruralne infrastrukture. U oblasti trgovine, turizma i saobraćaja, uz razvoj održive turističke ponude, unapređenje trgovinskih standarda i infrastrukture, plan je jačati kapacitete u sektoru saobraćaja. U tom smislu izrada održavanje i poboljšanje uslova na regionalnim putnim pravcima, kao i podrška javnom linijskom i vanlinijskom prijevozu bit će kontinuirane aktivnosti, a jedan od važnih prioriteta biće i jačanje kapaciteta Međunarodnog aerodroma Tuzla, kroz podršku otvaranju novih zračnih linija i unapređenje njegove poslovne funkcije. U cilju daljeg strateškog usmjeravanja sportskog razvoja, ove godine je planirana izrada Strategije razvoja sporta Tuzlanskog kantona, koja će predstavljati temelj za sistemsko i održivo ulaganje u ovu oblast. Time će se omogućiti dugoročnija podrška sportistima, klubovima i sportskim savezima, ali i kreirati bolji uslovi za rekreativno bavljenje sportom svih generacija. U oblasti zdravstva i socijalne zaštite, modernizacija zdravstvenih ustanova i nabavka savremene medicinske opreme i unapređenje bolničkih kapaciteta će biti u fokusu djelovanja, a kroz podršku Roditeljskoj kući i Centru „Mali svijet“ u Lukavcu Ministarstvo zdravstva pokazuje kontinuiranu brigu o onima kojima je pomoć najpotrebnija. U cilju poboljšanja energijske efikasnosti javnog sektora, tokom 2025. godine biće započeta praktična implementacija projekta „Program energetske obnove zgrada javne namjene u nadležnosti Tuzlanskog kantona – EBRD“, koji obuhvata čak 173 objekta u vlasništvu 127 institucija, među kojima su škole, zdravstvene ustanove i policijske stanice. Programi podrške socijalno ugroženim kategorijama imaju posebno mjesto, a kontinuitet ostvarivanja socijalnih davanja i razvoj programa podrške za ranjive grupe stanovništva bit će nastavljen i tokom 2025. godine. Kroz donošenje novih i unapređenje postojećih zakonskih i podzakonskih rješenja, sistemski će se nastaviti djelovanje na zaštiti prava i poboljšanju statusa boraca i članova njihovih porodica. Težište će biti na dosljednoj provedbi dopunskih prava, posebno u oblastima zdravstvene zaštite, obrazovanja, stipendiranja, zapošljavanja i socijalnog zbrinjavanja.

Očekuje se da će realizacija ovih projekata značajno doprinijeti razvoju Tuzlanskog kantona, poboljšanju životnog standarda građana i stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja. Vlada ističe da će redovno izvještavati javnost o napretku u realizaciji ovih planova.

Uz brojne pokrenute investicijske projekte Tuzlanski kanton 2024. okončao sa pozitivnim finansijskim rezultatom

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.januar – 31.decembar 2024. godine. Iz izvještaja je vidljivo da je, posmatrajući ukupno ostvarene prihode i primitke Budžeta Tuzlanskog kantona za navedeni period od 621.869.798,75 KM u odnosu na izvršene rashode i izdatke u iznosu od 609.109.701,99 KM, Budžet u 2024. godini ostvario ukupan pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 12.760.096,76 KM. Uz brojne investicijske projekte koji su pokrenuti prošle godine u može se zaključiti da je ostvareni rezultat predstavlja posljedicu prvenstveno povećanog ubiranja prihoda od indirektnih poreza, poreza na dobit i poreza na dohodak ali kontrolisanom utrošku sredstava kroz odobravanja kvartalnih operativnih budžeta. U izvještaju je evidentno povećanje poreskih prihoda za 15,70% u odnosu na prethodnu 2023. godinu. Ovo ukazuje na povećanje privrednih aktivnosti i ekonomskog rasta u Tuzlanskom kantonu.

Vlada je danas prihvatila i Izvještaj o korištenju sredstava Tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu. Na ovoj poziciji bilo je planirano ukupno 1,5 miliona KM, dok do tokom godine donesene odluke o odobravanju 1.280.851,36 KM. Od odobrenih sredstava najveći iznosi odnose se na intervenciju Vlade TK kao pomoć gradovima i općinama u Hercegovini za saniranje šteta nastalih kao posljedica nesreće iz oktobra 2024. Također, tu je i pomoć privrednim društvima iz Tuzlanskog kantona koja su nakon požara pretrpjeli ogromne gubitke, a u cilju spašavanja radnih mjesta. Značajnija sredstva izdvojena su i za sufinansiranje troškova projekta sanacije nakon požara džamije Husejnije u Gradačcu, kao i sufinansiranje manifestacije pod nazivom „Osvećenje fresaka Saborskog hrama u Tuzli“ kroz obilježavanje jubileja 150. godina od početka gradnje Saborskog hrama Uspenja Presvete Bogodarice.

Preciznije uređenje oblasti visokog obrazovanja i usklađivanje sa potrebama tržišta rada

S obzirom da su u primjeni postojećeg Zakona o visokom obrazovanju TK uočene pravne praznine i nedorečenosti koje su proizvodile i različita postupanja u primjeni, Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila nacrt izmjena i dopuna ovog zakona. Također, ovim izmjenama važeći Zakon se i terminološki i suštinski usklađuje sa Preporukama za regulisanje postupka akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa prvog i drugog ciklusa studija u Bosni i Hercegovini. Predloženim odredbama racionalizira se institut prijemnog ispita, te se on predviđa kao mogućnost, a ne obaveza, čime se ostavlja mogućnost drugačije organizacije upisnih rokova za strane državljane, te je utvrđena obaveza vrednovanja svih oblika završnih ispita u srednjoj školi prilikom upisa na javnu visokoškolsku ustanovu. Osim navedeno, po uzoru na prakse europskih i zemalja iz okruženja, uvodi se mogućnost organiziranja kratkih studijskih programa. Kratki studijski programi ne vode do sticanja kvalifikacije, ali nose odgovarajući broj ECTS kredita, koje polaznik može koristiti kasnije prilikom pohađanja studijskog programa koji vodi do kvalifikacije. Utvrđuje se obaveza da se programi cjeloživotnog učenja realiziraju u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast, a ne u skladu sa općim aktom visokoškolske ustanove, kako je to bilo propisano do sada. Predložene izmjene se odnose i na jasne obaveze realiziranja nastave, kao i sankcije ukoliko se nastava na visokoškolskoj ustanovi ne izvodi, ili se izvodi u manjem obimu nego što je utvrđeno studijskim programom.

Kvalitetnije izvršavanje komunalnih usluga

Kako bi se omogućilo kvalitetnije vršenje komunalnih usluga, Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona o dopuni Zakona o komunalnim djelatnostima. Naime, važećim zakonom o komunalnim djelatnostima propisano je da gradovi i općine obezbjeđuju obavljanje komunalnih djelatnosti, među kojima je i održavanje čistoće. Međutim, u pojedinim općinama i gradovima nije osnovano javno preduzeće komunalnih djelatnosti ili postojeće preduzeće ne ispunjava sve uslove za obavljanje komunalne djelatnosti. Iz tih razloga je ovim dopunama predviđena mogućnost da davalac komunalne usluge može zaključiti ugovor sa pravnim ili fizičkim licima koja ispunjavaju nedostajuće uslove za obavljanje konkretne usluge, na koji način bi se obezbijedilo obavljanje te komunalne djelatnosti uz ispunjenje uslova predviđenih odredbama Zakona.

Ostale odluke

Danas je Vlada dala saglasnost na Program kojim se utvrđuje visina sredstava prikupljenih od naplaćenih naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, način raspodjele navedenih sredstava i način realizacije Programa. U 2025. godini Programom su planirana sredstva za nastavak realizacije projekata odobrenih Programom u 2024. godini, čija realizacija zbog objektivnih okolnosti nije okončana u prethodnoj godini, u općinama/gradovima Gradačac, Kalesija i Živinice, u ukupnom iznosu od 633.922,37 KM, dovršetak realizacije odobrenog i ugovorenog projekta Studije višenamjenskog vrednovanja korištenja i zaštite zemljišta i izradu karte upotrebne vrijednosti zemljišta u općini Doboj Istok u iznosu od 3.733,71 KM, realizaciju projekata provođenja mjera zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta u gradu Srebrenik u ukupnom iznosu od 153.553,29 KM, uspostavu informacionog sistema za zemljište – nabavka računarske opreme u iznosu od 10.000,00 KM i povrat pogrešno uplaćenih sredstava i povrat sredstava po sudskim presudama u iznosu od 50.000,00 KM. Ukupan iznos ugovorenih i planiranih sredstava iznosi 851.209,37 KM, dok neraspoređeno preostaje 4.448.790,63 KM.

Na danas održanoj sjednici Vlada je usvojila Informaciju o stanju akumulacije „Modrac“ sa prijedlogom aktivnosti na sprečavanju unosa zagađenja, te čišćenju i uređenju obala Akumulacije, te imenovala Koordinacioni tim za provedbu aktivnosti sanacije zagađenja Akumulacije „Modrac“. Zadatak Tima je utvrđivanje stvarnog stanja Akumulacije „Modrac“, definisanje aktivnosti na sprečavanju nastajanja novih nanosa i čišćenju postojećih, definisanje izvora finansiranja, te preduzimanje drugih aktivnosti i redovno izvještavanje Vlade Tuzlanskog kantona o svim preduzetim aktivnostima.

Vlada je danas usvojila Izvještaj o radu JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2024. godinu.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila kvartalni Izvještaj Javne zdravstvene ustanove Opće bolnice „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja i namjenskom utrošku sredstava doznačenih iz proračuna Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period 01.10-31.12.2024.godine, te usvojila Program finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja i namjenskog utroška finansijskih sredstava doznačenih iz proračuna Vlade Federacije Bosne i Hercegovine JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica, plan aktivnosti za 2025. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona je danas donijela Uredbu o utvrđivanju najvišeg iznosa plaće čime se, nakon donošenja Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Tuzlanskog kantona, sistemski uređuje i ova oblast, te otklanjaju nedostaci uočeni tokom više godina primjenjivanja dosadašnjeg propisa.

Vlada je danas dala saglasnosti na pravilnike o vrstama, načinima korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda JU Osnovna škola „Bašigovci“ Bašigovci – Živinice i JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla.

Također, Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK.