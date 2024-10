Barbarez zadovoljan borbenošću i zalaganjem ekipe

Selektor Sergej Barbarez je ukazao na greške iz kojih je naša reprezentacija primila golove u susretu sa Njemačkom, ali je bio veoma zadovoljan borbenošću i zalaganjem svoje ekipe većim dijelom susreta.

”Osjećaji idu u dva pravca. Neke greške koje smo napravili se dešavaju, ali protiv tako velikih ekipa, kada izgubite osjećaj za prostor, oni to brutalno kažnjavaju. Prvih 30 minuta je bilo vrlo dobro. Nije bilo jednostavno u svlačionici na poluvremenu. U drugom dijelu sam zadovoljan sa borbom i zalaganjem. To je osnova fudbala i naše situacije, svakako. Ta borba, karakter, moral. Protiv ovakvih protivnika vrlo lako se nađete u minusu. Oni to brutalno kažnjavaju. Svaku utakmicu nam vezni red zaostaje po pitanju snage, ali uvijek dobro odreagujemo sa zamjenama”, naveo je Barbarez.

Kapiten Edin Džeko je protiv Njemačke došao do svog 67. gola u dresu Zmajeva.

”Bilo je dobrih stvari u ovoj utakmici, ali i onih koje nisu dobre. Pogotovo prva dva gola koja smo primili. Koliko god su Njemci jaki i koriste takve greške, morali smo bolje odreagovati. Ovo je možda najveća utakmica u karijerama naših mladih igrača i pokazali su da se na njima može graditi budućnost ove reprezentacije. Nakon zaostatka od dva gola, pa dva poništena gola, pokazali smo karakter, vratili se u utakmicu i sve je bilo otvoreno do zadnje minute. Idemo dalje, čeka nas Mađarska sa kojom se sigurno možemo ravnopravno nositi”, navodi on.

Benjamin Tahirović je u igru ušao u drugom poluvremenu iz kornera asistirao za gol Edina Džeke.

”Da li smo maksimum, radili smo sve ono što je selektor od nas zahtijevao. Imali smo plan i pokazali da i u napadu i u odbrani imamo „i glavu i rep“, iako smo izgubili. U ponedjeljak nas čeka nova utakmica, znamo šta trebamo raditi. Od prvog sastanka je selektor je insistirao na tom mentalitetu, na voljnom momentu, kada ulazimo u duel, da ulazimo sa voljom da ga dobijemo. Danas smo to i pokazali. Igrali smo protiv jedne od najboljih ekipa na svijetu, a protiv Mađarske se možemo nadati pobjedi”, ističe Tahirović.

Armin Gigović je vodio veliku borbu sa veznim igračima Njemačke.

”Ovo je bila moja prva utakmica u Zenici i mnogo mi je drago zbog toga. Bila je dobra atmosfera. Nažalost, izgubili smo, ali je bilo puno trke i borbe. Ostavili smo srce na terenu. Njemačka je jaka ekipa, puno kvaliteta, a mi se već sada fokusiramo na sledeću utakmicu. Sigurno da imamo kvalitet i moramo i dalje nastaviti da se borimo i da napredujemo kao ekipa”, kazao je Gigović.