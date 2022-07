Bećiragić: Nurkić će nam donijeti kvalitet i iskustvo, ali morat će da se stavi u službu ekipe

Najbolji košarkaši Bosne i Hercegovine za četiri dana na Vlašiću započet će pripreme za nastupe u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, te za nastup na Evropskom prvenstvu u septembru ove godine.

Izabranici selektora Adisa Bećiragića u sklopu kvalifikacija za SP gostovat će Crnoj Gori 24. augusta, a tri dana kasnije dočekat će Francusku.

Nacionalni tim BiH, koji bi u ovom ciklusu trebao nastupiti u punom sastavu nakon što je svoj dolazak u dres reprezentacije najavio i Jusuf Nurkić, od 1. septembra igrat će na smotri najboljih ekipa starog kontinenta, gdje će u njemačkom Kelnu igrati u grupi B sa selekcijom domaćina, Litvanije, Francuske, Mađarske i Slovenije.

Bećiragić u razgovoru za Fenu ističe da je u kontaktu sa svim bh. košarkašima i da ga posebno raduje činjenica što će svi na ovo okupljanje doći u dobrom zdravlju.

– Svi su željni košarke. Od 28. jula na Vlašiću ćemo započeti pripreme za ono što slijedi. Nurkić je potvrdio svoj dolazak. Izuzetno je pozitivan i željan da igra za reprezentaciju. On će nam donijeti kvalitet i iskustvo pod koševima, ali morat će svoje vještine da stavi u službu ekipe kako bismo njegovim prisustvom na terenu ostvarili maksimum. Najveći kvalitet i prednost naše ekipe je zajedništvo i sposobnost svih igrača da nam u određenim trenucima svojim doprinosom donesu rezultat – izjavio je Bećiragić.

Kako je kazao, tokom pripremnog perioda pokušat će unaprijediti kontranapade bh. košarkaša, jer vjeruje da iz agresivne igre u odbrani, koja krasi ovu bh. selekciju, ne dolazi dovoljno velik broj brzih i lakih poena.

– Igramo košarku koju krasi pick and roll igra i pokušaj za što većim brojem laganih poena, bilo da je to iz postavljenog napada ili kontranapada. Mi taj segment igre nećemo mijenjati, ali pokušat ćemo sve to dodatno unaprijediti dolaskom Nurkića, koji će zasigurno na sebe povlačiti više odbrambenih igrača, što otvara mogućnost za povratni pas i lagane šuteve, odnosno poene – objašnjava selektor BiH.

Bećiragić se prilikom odabira igrača za nadolazeće duele odlučio da na poziciju “stranca” dovede Amerikanca Johna Robersona. On je dobio priliku ispred Luke Garze i Amara Alibegovića, koji, prema riječima Bećiragića, na pozicijama koje igraju imaju prejaku konkurenciju.

Na pozicijama krila/krilnog centra u dresu selekcije BiH s uspjehom nastupaju kapiten Miralem Halilović i Emir Sulejmanović, pridružit će im se sada i Nurkić, a rotaciju popunjavaju Kenan Kamenjaš i Ajdin Penava. Poznato je da u reprezentaciji BiH gotovo uvijek nedostaje igrač na poziciji razigravača, tako da je Bećiragićev odabir Robersona logičan potez.

– Plej mora nositi ekipu. Nije to lako. Jedna stvar je prevest loptu, a druga nositi ekipu tokom utakmice. Gegiću i Čampari treba pomoć na toj poziciji, stoga je Roberson logičan izbor. Toga su svjesni i Alibegović i Garza. To su ljudi koji znaju košarku i nije im bilo teško shvatiti zašto sam donio ovakvu odluku – podvukao je Bećiragić.

Osvrnuo se i na protivnike u grupi Evropskog prvenstva, gdje bh. košarkaše očekuju izuzetno teški protivnici u vidu evropskog prvaka Slovenije, te velikih reprezentacija kakve su Francuska i Litvanija, kao i neugodnog domaćina Njemačke koja u svom sastavu ima nekoliko vrhunskih NBA igrača.

– Igrao sam dugi niz godina za košarkašku reprezentaciju BiH, a radio sam šest godina u reprezentaciji Turske i siguran sam da su reprezentacije specifične kada gledamo kvalitet neke selekcije na papiru i to uporedimo s njihovom igrom na terenu. Nerijetko su tu ogromna odstupanja, jer igrači ne igraju za pare, pa selektorima nije lako da ih motivišu, pogotovo ako igraju protiv, na papiru, slabijeg protivnika. Tu stupa na snagu zajedništvo koje mi u selekciji BiH imamo i morat ćemo igrati na tu kartu ako želimo dobiti ovako jake protivnike. Ukoliko oba tima na teren izađu s jednakom motivacijom, onda prevagu donosi kvalitet igrača – objasnio je.

Dodaje da se selekcija BiH u toku priprema neće fokusirati na snagu protivnika i kvalitet njihovih igrača na određenim pozicijama, već će se “baviti sobom” i spremati za bespoštednu borbu na terenu.

Napominje da je i u drugim reprezentacijama evidentan košarkaški napredak, što se moglo vidjeti u proteklim utakmicama slekecije BiH protiv Češke i Bugarske, ekipa koje su u odnosu na prve mečeve protiv BiH dovele nekoliko odličnih košarkaša i značajno smanjile broj grešaka u napadu i odbrani.

(RTV Slon/Fena)