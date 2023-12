BiH bogatija za 27 doktora nauka, neki još čekaju stalno zaposlenje

Mirnesa je jedna od doktorantica i doktora nauka za koje je promocija upriličena na tuzlanskom Univerzitetu. Uža oblast joj je međunarodna ekomonija, a do sticanja ove titule priča nam, bilo je mnogo napora i odricanja. Upornost ju je ipak dovela do današnjeg čina.

”Kada je bilo najteže nisam odustajala, trudila sam se da istrajem u svojoj namjeri da doktoriram, jer to mi je uvijek bila želja. Imam želju za naukom, pišem naučne radove, radim kao spoljni saradnik na Ekonomskom fakultetu pa me to još više ponukalo da istražujem i bavim se ovim što sam završila”, rekla je dr. sc. Mirnesa Baraković Nurikić, doktorantica nauka iz oblasti ekonomije.

No, uprkos ovom uspjehu i doktoratu, još je na evidenciji Službe za zapošljavanje. Čeka stalno zaposlenje na Univerzitetu.

”Očekujem, međutim šta će od toga biti još uvijek se ne zna, pošto na mojoj oblasti već imaju dvije profesorice koje su tu zaposlene, časova nema dovoljno, tako da ja ostajem kao spoljni saradnik još uvijek”, navodi Baraković Nurikić.

Dio ovih doktora nauka je već u radnom odnosu na državnim fakultetima. Neki su krenuli drugačijim putem, poput Lejle. Iako je sada doktorantica nauka, dobro se snalazi u vlastitom biznisu.

”Imam još nekih dodatnih želja i ciljeva, tako da je doktorski rad išao u svrhu toga, uskoro će starati sa daljim radom, tako da će ovo ispasti koristan rad na sebi”, smatra dr. sc. Lejla Mutapčić, doktorantica nauka iz oblasti farmaceutske tehnologije.

Uspjeh ovih ljudi je i uspjeh univerziteta, bez obzira gdje oni radili i čime se bavili, ističu u ovoj visokoobrazovnoj ustanovi.

”To je veliki dan za nas, veliki uspjeh i njihov, ali i uspjeh Univerziteta za ovih 47 godina koliko postojimo i radimo. Oni postaju dio naše akademske zajednice, nalaze se na početku jednog novog puta i oni su naša snaga koja će, sigurna sam, učiniti Univerzitet još boljim, jačim i prepoznatljivijim”, istakla je prof.dr. Nermina Hadžigrahić, rektorica Univerziteta u Tuzli.

Njihov uspjeh prepoznali su predstavnici lokalne i kantonalne vlasti, pa su ih podržali na svečanosti.

”Siguran sam da uz ovakav splet praktičnog i naučnog znanja, naš grad, Tuzlanski kanton i BiH, sigurno će ići velikim i brzim koracima naprijed”, naveo je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.

Svjesni su nadležni, kako kažu, njihove važnosti u društvu.

”U ovoj godini smo realizirali program iz naučno-istraživačkog rada, a taj program nije u proteklih 10 godina bio na snazi i nije realiziran, te shodno tome otvaramo mogućnost ovim ljudima da i dalje istražuju, rade i da u nauci budu aktivni”, dodaje Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK.

Aktivni su bili doktori nauka u ovoj godini, a programi su podržani sa milion KM. Mirnesa s početka priče vjeruje da će biti podrške i u narednoj godini, te da će u kući u kojoj se školovala i bila zlatna studentica, dobiti svoje stalno zaposlenje.