Borački dodatak sve bliže usvajanju: Šta donosi novi prijedlog od 1,50 KM

Borački dodatak sve bliže usvajanju

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić potvrdio je za Fenu da je u budžetu za 2026. godinu planirano povećanje od oko 17,5 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu, uz mogućnost dodatnih korekcija ako budu usvojene izmjene Zakona o PIO/MIO. Kako je obrazložio, Ministarstvo budžet planira u skladu s Dokumentom okvirnog budžeta i instrukcijama Federalnog ministarstva finansija, a izmjene u oblasti penzijskog sistema automatski bi značile i rast boračkog dodatka.

Govoreći o uvođenju boračkog dodatka, Lokmić je naveo da je radna grupa završila svoj dio posla i potvrdila puni konsenzus o jačanju prava demobilisanih boraca i njihovih porodica. Prema njegovim riječima, poseban akcenat stavljen je na borački dodatak koji bi, osim finansijskog, imao i simboličan značaj. Radna grupa predložila je iznos od 1,50 KM, a trenutno se prikupljaju mišljenja nadležnih institucija i javnosti. Ministar smatra da se nikada nije bilo bliže usvajanju zakona koji bi uveo ovo pravo.

Kada je riječ o stambenom zbrinjavanju, Lokmić je podsjetio da Fondacija za stambeno zbrinjavanje branilačke populacije godišnje iz budžeta dobija 600.000 KM, a uz redovnu otplatu ranijih kredita raspolaže s oko 2,4 miliona KM za dalje kreditiranje. Pomoć se pruža kroz povoljnije kreditne linije i jednokratna sredstva u slučaju elementarnih nepogoda, uz strogo definisane kriterije. Fondacija više ne rješava trajno stambeno pitanje boraca, već intervencijski pomaže u sanaciji oštećenja objekata u vlasništvu pripadnika branilačke populacije. Istovremeno, Zakon o pravima demobiliziranih branilaca propisuje da se rješavanje stambenog pitanja vrši isključivo na kantonalnom nivou, u skladu s budžetskim mogućnostima.

Govoreći o zdravstvenoj zaštiti i liječenju, ministar je istakao da Ministarstvo redovno odobrava jednokratna sredstva za najteža oboljenja, ali da je pristup zdravstvenim uslugama u nadležnosti kantona. Dodao je da je u budžetu predviđeno oko četiri miliona KM za pomoć boračkoj populaciji u procesu liječenja i rehabilitacije na području cijele BiH, dok su dopunska prava na liječenje regulisana kantonalnim propisima.

Upitan o zloupotrebama boračkih naknada, Lokmić je ocijenio da se takvi slučajevi bilježe u minimalnom obimu i da je revizija prava dala mjerljive rezultate. Naglasio je da Ministarstvo kroz saradnju s IDEEA-om, PIO/MIO FBiH, a uskoro i s Poreznom upravom, stalno provjerava osnovanost isplata. Svaki utvrđeni nepravilni slučaj, kako je naveo, rješava se putem Inspekcije ministarstva i nadležnih sudova, uz obavezan povrat sredstava. Institucionalno jačanje procedura doprinosi tome da zloupotreba bude sve manje.

Ministar je ukazao na izazove održivosti sistema, posebno zbog činjenice da boračka populacija biološki stari, dok mladi odlivom napuštaju zemlju. Ministarstvo, kaže, razvija programe podrške djeci boraca i nastoji osnažiti projekte koji stvaraju prilike za mlade, kako bi ostali u BiH ili se vratili nakon školovanja.

Najavio je da će obilježavanje značajnih datuma i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata ostati među prioritetima i u 2026. godini. Tek nakon završetka Javnog poziva za sufinansiranje manifestacija biće poznat konačan spisak projekata, ali Lokmić ističe da neće biti zapostavljene inicijative ni kantona ni općina, jer svaka lokalna zajednica nosi dio historijskog naslijeđa.

Govoreći o položaju boračke populacije tri decenije nakon Dejtona, ministar je naglasio da nezadovoljstvo postoji, ali da se kroz razgovore s borcima često čuje i stav da je nužno čuvati ono što je izgrađeno.

Većina, kaže, prepoznaje da Ministarstvo i Vlada Federacije BiH čine ono što je moguće u datim okolnostima i nastoje održati sistem koji je stabilan i pravedan.