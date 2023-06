Brkić na Međunarodnoj konferenciji o BiH u Berlinu

U organizaciji Aspen Instituta u Berlinu je održana Međunarodna konferencija “New Government, New Reform Effort?” koja je okupila visoke političke dužnosnike, predstavnike međunarodnih organizacija i civilnog društva iz Njemačke i Bosne i Hercegovine.

Zamjenik ministra vanjskih poslova Josip Brkić sudjelovao je na panelu “A New Reform Impetus for Bosnia and Herzegovina” uz sugovornike Christiana Schmidta, visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini te Susanne Schütz, direktoricu za jugoistočnu Evropu iz njemačkog federalnog ureda za vanjsku politiku.

Na konferenciji se govorilo o reformskim procesima, evropskom putu Bosne i Hercegovine i ispunjavanju 14 prioriteta nužnih za otvaranje službenih pregovora, kao i otvorenim političkim pitanjima koji stoje pred Bosnom i Hercegovinom.

Zamjenik ministra Brkić istaknuo je kako je ovaj saziv Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, formiran u najbržem roku u povijesti Bosne i Hercegovine, spreman da uspostavi dinamiku koja će ubrzati evropsku perspektivu nakon stjecanja statusa kandidata u decembru prošle godine.

Partneri na državnoj razini potpisali su dokument političkog djelovanja u kojem su se obvezali da će se do kraja 2023. godine završiti ključna pitanja, uključujući i pitanje Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i ograničenih ustavnih promjena uz implementaciju svih presuda.

Pravna država i vladavina prava u skladu sa zakonskim normama EU trebaju pokazati demokratsku zrelost Bosne i Hercegovine da je spremna biti integrativni dio i punopravni član EU, izdvojio je zamjenik ministra Brkić, saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH.