Čović o novoj Vladi FBiH: Siguran sam da ćemo sljedeće dvije sedmice imati rješenje

Predsjednik HDZ-a i HNS-a BiH Dragan Čović izjavio je kako bi imenovanje nove federalne vlade trebalo biti završeno u ovom mjesecu, no u slučaju da se to ne dogodi smatra da bismo mogli upasti u krizu kakvu vjerojatno dosad nikad nismo imali.

On je u intervju za Večernji list kazao i kako je krajnje optimističan da ćemo u aprilu sigurno imati novu vladu, no da je očito i da će se morati naći neko prijelazno rješenje za slučaj da se to ne dogodi, jer rokovi su istekli.

– Ovoga puta postoji dodatna doza optimizma zbog informacija koje ne mogu dijeliti s drugima. Siguran sam, naime, da ćemo sljedeća dva tjedna imati rješenje. Neki pokušavaju ući u novi proces pregovora, a ja sam jasno poručio da smo ih završili s partnerima. Sada samo treba vidjeti kako ih realizirati. Napravit ćemo sve pripreme da odmah nakon toga uđemo u proces razgovora o izmjenama Izbornog zakona i Ustava zbog roka od šest mjeseci koji smo potpisali kao dio parlamentarnih većina, ne samo na sastancima u Bruxellesu nego i u sklopu sporazuma s političkim strankama Osmorke iz Sarajeva te SNSD-a – istaknuo je predsjednik HDZ-a BiH.

Dogovorom o izbornim i ustavnim reformama, dodao je, trebali bismo zauvijek izbjeći ovakve situacije, a u korist brzog formiranja vlasti i efikasnog upravljanja zemljom u budućnosti.

(RTV Slon/Fena)