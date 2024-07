Da li struja za privredu od nove godine poskupljuje i do 52 posto?

Od 1. septembra počinje primjena novog Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH, donoseći značajne promjene za privredne subjekte, posebno mala i srednja preduzeća te obrte poput pekara, trgovina i proizvodnih pogona.

Jedna od ključnih promjena odnosi se na kategoriju javne potrošnje električne energije, koja je do sada imala ograničenu jedinstvenu cijenu. Prema novom Zakonu, sve firme s godišnjom potrošnjom većom od 50.000 kilovata, na svim mjernim mjestima (zbirno), uz još neke ograničavajuće klauzule više neće biti u kategoriji javnog snabdijevanja, već prelaze u tržišno snabdijevanje. To znači da će morati svake godine ugovarati potrošnju i kupovinu električne energije po tržišnim cijenama koje su vrlo nestabilne i mogu poskupjeti i do 300%.

Novi ugovori i nepovoljni uslovi

Elektroprivreda BiH već je počela slati nove ugovore privrednim subjektima prema tipskim ugovorima sa vrlo nepovoljnim uslovima. Ponudili su cijene za period do kraja ove godine i za sljedeću godinu, uz napomenu da cijene zavise od odluke Vlade Federacije o ograničenju cijena. Tabelarno su prikazane nove ponuđene cijena, a trenutna važeća cijena za VEĆU tarifu iznosi 23,91, dok za MANJU tarifu iznosi 11,95 pf.

Za period od 1. septembra 2024. do 31. decembra 2024. godine privrednicima su ponuđene cijene električne energije uvećane za 12,5%. Ako Vlada Federacije ne donese odluku o ograničavanju cijena, od nove godine cijena električne energije za privredu u tržišnom snabdijevanju po ponuđenoj višoj dnevnoj tarifi bit će povećana za 21,5%, dok će noćna tarifa biti povećana za čak 52% ili čak 70% u odnosnu na sadašnju cijenu.

Problemi s ugovorima

Ugovori koje Elektroprivreda BiH šalje kupcima ne sadrže klauzulu o periodu zaključenja ugovora, iako to zakon predviđa.

Elektroprivreda BiH kupcima ne dozvoljava izmjene i korekcije Ugovora u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima. Rukovodilac sektora za tržišno snabdjevanje EPBIH Ajla Mehinović to pravda tipskim ugovorima.

Kupci nemaju pravo na primjedbe, iako zakon to propisuje. Takođe, nije moguće ugovoriti snabdijevanje električnom energijom na period manji od jedne godine, niti je dozvoljeno upisivanje datuma važenja ugovora.

Dodatno su definisani penali za promjenu snabdjevača, iako to Zakon u Članu 105. drugačije definiše.

Oči uprte u Vladu Federacije

Sve oči sada su uprte u Vladu Federacije, koja ima mogućnost ograničiti cijene električne energije od nove godine, inače se očekuje veliki val poskupljenja. Takođe, Elektroprivreda BiH morat će izaći iz okvira monopolističkog ponašanja i prihvatiti kupce kao ravnopravne partnere u ugovorima te zajednički raditi na sklapanju ugovora o snabdijevanju.

Ova situacija donosi neizvjesnost i zabrinutost za mnoge privredne subjekte, te se očekuje da će naredni period donijeti mnoge izazove i prilagođavanja novim uslovima na tržištu električne energije.