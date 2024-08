Danas mogući lokalni pljuskovi

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Poslije podne ponegdje u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi. U Hercegovini na jugozapadu Bosne slaba do umjerena bura, a u ostatku zemlje slab sjeveni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 38 °C.

Biometeorološke prilike su relativno nepovoljne. Visoke temperature mogu nepovoljno uticati na zdravlje hroničnih bolesnika, pa fizičke aktivnosti treba obavljati u dijelovima dana s manjim toplotnim opterećenjem. Prilikom boravka na otvorenom neophodna je zaštita kože i očiju od štetnog UV zračenja te prilagoditi odijevanje. Manjak svježine tokom noći također će uzrokovati probleme sa snom. Savjetujemo Vam da se pridržavate uputa ljekara.