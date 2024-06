Danas nestabilno vrijeme, moguća i pojava grada

Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Tokom dana nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno uz pojačan vjetar moguća je i pojava grada. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni sjevernog smjera, a u Hercegovini jugo. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 36 stupnjeva.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu ali i dalje nestabilno. Lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar, moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 29, na jugu zemlje do 32 stupnja.