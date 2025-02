Danas oblačno, razvedravanje tokom dana

Danas se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom dana. U jutarnjim satima slabe padavine u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 °C.

Biometeorološke prilike su povoljne. Stabilnije vrijeme, praćeno dužim sunčanim intervalima i umjerenim porastom temperaturnih vrijednosti, pozitivno će djelovati na raspoloženje većine ljudi. Tegobe kod osjetljivih osoba djelimično će se umanjiti. Tokom jutra i večeri preporučljivo je biti oprezniji i posvetiti pažnju prikladnom odijevanju, a boravak na otvorenom, po mogućnosti prilagoditi toplijem dijelu dana.