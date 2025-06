Danas sunčano, narednih dana mogući pljuskovi

Danas

Danas u Tuzli očekuje se vedro i toplo vrijeme s temperaturama koje će se kretati od 16°C ujutro do 33°C poslijepodne. Vjetar će biti umjeren, s udarima do 7,3 m/s. Padavine nisu predviđene, tako da je vrijeme idealno za vanjske aktivnosti. Preporučuje se lagana odjeća, sunčane naočale i kapa za zaštitu od sunca. Upozorenje: Najviša dnevna temperatura između 31 i 33°C od 10:00 do 15:00 sati.

7 Dana

U narednih sedam dana u Tuzli očekuje se toplo i suho vrijeme s povremenim pljuskovima. Najtopliji dani bit će četvrtak i petak s temperaturama do 37°C. Najbolji dan za izlet je srijeda, 2. jula, kada će biti vedro i bez padavina, s temperaturom do 32°C. Petak i subota donose veću vjerovatnoću pljuskova, pa preporučujemo planiranje aktivnosti u ranijim danima sedmice.

15 Dana

Dugoročna prognoza za Tuzlu pokazuje toplo vrijeme s temperaturama iznad 27°C tokom cijelog perioda. Najbolji period za putovanje je od 12. do 14. jula, kada su padavine manje vjerovatne, a temperature ugodne (28-32°C). Od 4. do 9. jula očekuju se češći pljuskovi, pa se putovanje u tom periodu preporučuje samo uz kišnu opremu. Upozorenje: Visoke temperature iznad 35°C moguće su 3. i 4. jula.

Visoka temperatura žuto Upozorenje za Bosnu i Hercegovinu – region Tuzla

Početak upozorenja: 30. Juni 2025. 10:00

Kraj upozorenja: 30. Juni 2025. 14:59

Maksimalna temperatura izmedu 32°C i 35°C.

Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije vrlo mlade osobe.

Visoka temperatura žuto Upozorenje za Bosnu i Hercegovinu – region Tuzla

Početak upozorenja: 1. Juli 2025. 10:00

Kraj upozorenja: 1. Juli 2025. 15:00

Najviša dnevna temperatura zraka između 31 i 33°C.

Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije vrlo mlade osobe.

RTV Slon/vremenskaprognoza.ba