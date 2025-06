Umjereno oblačno i sunčano, povoljna i bioprognoza

Danas u većem dijelu Hercegovine malo do umjereno oblačno i sunčano. Umjereno do pretežno oblačno u Bosni i na sjeveru Hercegovine, uz mogućnost slabe kiše samo ponegdje.

Do kraja dana, smanjenje oblačnosti i sunčanije. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara bure može biti u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 34 stupnja.

Opšta slika je povoljnija u odnosu na posljednjih par dana, izraženije u dijelu Bosne. Povećana naoblaka i blagi pad temperaturnih vrijednosti ugodno će djelovati na većinu populacije. Poželjno je slobodno vrijeme provesti na otvorenom, pri tome izbjegavati duže izlaganje suncu tokom vedrijih perioda, te posvetiti pažnju zaštiti od vrućine. Niže temperature u noćnim satima i mogućnost mirnijeg sna, također će imati pozitivan efekat.