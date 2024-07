Danas oblačno s kišom i grmljavinom

Danas u Bosni pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji lokalno mogu biti i izraženiji.

Tokom poslijepodneva padavine postepeno prestaju uz smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne slaba do umjerena bura, a u ostatku zemlje slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevna od 24 do 30, na jugu 35 °C.

Biometeorološke prilike će biti relativno nepovoljne širom zemlje. Nestabilne vremenske prilike, praćene padavinama, loše će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate. Moguće su reakcije na promjenu u vidu reumatskih bolova, nervoze i glavobolje. Poželjno je posvetiti pažnju prikladnom odijevanju te ne pretjerivati sa aktivnostima.