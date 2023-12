Danas oblačno uz visoke temperature

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne slabi lokalni pljuskovi su mogući Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Poslije podne kiša i lokalni pljuskovi širom zemlje. Vjetar umjeren do jak sa olujnim udarima južni i jugozapadni. Tokom noći vjetar slabi i mijenja smjer na sjeverni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, a dnevna 15 do 21 °C.

Biometeorološka prognoza

Nestabilno vrijeme, uz jači jugo, natprosječne temperature zraka i pogoršanje biometeoroloških prilika, moglo bi kod osjetljivih osoba uzrokovati poteškoće u vidu glavobolje, nervoze, reumatskih bolova, malaksalosti. Preporučljivo je reducirati aktivnosti. Sa noćnim satima opšta slika dodatno će se pogoršati, obzirom da će, nakon natprosječne topline tokom dana, temperature opasti usljed sjevernog strujanja.